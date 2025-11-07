"Можно ли выйти на пенсию раньше, если потеряна работа" - интересуется читатель
«В интернете есть информация о возможности выйти на пенсию досрочно до конца 2025 года. Мне положена пенсия по возрасту в 2027 году. Сейчас я потерял работу и сомневаюсь, что найду другую. Смогу ли я выйти на пенсию раньше — в 2026 году?» — спрашивает читатель на LVportals.lv.
На вопрос читателя на LVportals.lv отвечает Санита Летапура, старший эксперт отдела методического руководства пенсий Государственного агентства социального страхования (VSAA).
С 1 января 2025 года право на получение пенсии по возрасту имеют женщины и мужчины, достигшие 65 лет и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.
Лица, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут подать заявление на досрочную пенсию по возрасту за два года до достижения установленного пенсионного возраста, то есть с 63 лет.
Если необходимый пенсионный возраст (65 лет) достигается в 2027 году, то досрочную пенсию можно оформить начиная с 63 лет или позже — в любое время до достижения 65 лет, то есть и в 2026 году, при условии, что страховой стаж составляет не менее 30 лет.
Досрочная пенсия до достижения пенсионного возраста выплачивается в размере 50 %, если человек не работает. Если человек становится подлежащим обязательному социальному страхованию (работает по найму, является самозанятым или участвует во временных оплачиваемых общественных работах) либо выезжает на постоянное место жительства за границу — если международными договорами или Регламентом ЕС № 883/2004 не предусмотрено иное, — выплата пенсии на этот период приостанавливается.
Также существует возможность оформить пенсию по возрасту на льготных условиях с более раннего возраста для определенных групп лиц при соблюдении установленных требований по стажу и возрасту.
- Родитель или опекун, который не менее восьми лет до достижения ребенком 18 лет ухаживал за пятью и более детьми либо за ребенком, признанным инвалидом не менее восьми лет, может подать заявление на пенсию с 60 лет при страховом стаже не менее 25 лет.
- Лица, работавшие до 31 декабря 1995 года во вредных, тяжелых и особо тяжелых условиях труда, могут выйти на пенсию с 63 лет, если накоплен требуемый страховой стаж. Женщины, трудившиеся во вредных и особо тяжелых условиях труда, могут выйти на пенсию и раньше (пенсионный возраст повышается постепенно каждые полгода, начиная с 1 июля, до достижения 63 лет).
- Политически репрессированные лица со стажем не менее 30 лет и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС со стажем не менее 20 лет могут выйти на пенсию с 60 лет.
- Для людей с карликовостью, низкорослостью и для незрячих пенсионный возраст также постепенно увеличивается каждые полгода, начиная с 1 июля, до 65 лет (необходимый страховой стаж — 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин).
Для этих категорий пенсия по возрасту с льготными условиями выплачивается в полном размере и независимо от занятости.
Дополнительная информация о порядке назначения пенсии по возрасту доступна на сайте VSAA — www.vsaa.gov.lv.