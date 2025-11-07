"Можно ли выйти на пенсию раньше, если потеряна работа" - интересуется читатель

Если необходимый пенсионный возраст (65 лет) достигается в 2027 году, то досрочную пенсию можно оформить начиная с 63 лет или позже — в любое время до достижения 65 лет, то есть и в 2026 году, при условии, что страховой стаж составляет не менее 30 лет.