Латвия убрала километровые очереди у границы: что показали первые месяцы электронной регистрации

Поскольку пересечение границы возможно только в зарегистрированное время, больше нет никаких физических или юридических причин для ожидания в очередях на обочине, автомобили больше не концентрируются в приграничной зоне и ожидают времени пересечения границы на специально оборудованных стоянках или в других местах, не въезжая в приграничную зону. При этом в новой системе наблюдались попытки торговли забронированным временем, с также попытки усложнить работу системы путем одновременной роботизированной отправки большого количества запросов, которые занимали большую часть свободных временных интервалов.