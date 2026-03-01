Белорус получил латвийский паспорт и рассказал, насколько это сложно

– Я ехал в командировку в Литву, был за рулём, и мне вдруг посыпались десятки сообщений о том, что моя электронная подпись и разные статусы аннулированы. Я решил, что меня собираются депортировать, остановился на трассе, открыл почту, забитую тревожными письмами, и увидел первое – от Кабинета министров, что мне присвоено гражданство, а все предыдущие статусы – вид на жительство и прочее – аннулируются. Вдобавок там были напоминания о том, что нужно быстро поменять права, банковские карты и многие другие документы. Это был четверг, я был в командировке до пятницы, а в понедельник утром должен был вылетать в следующую командировку, билеты уже были куплены.

В день возвращения в Ригу я утром буквально вбежал в PMLP и стал умолять выдать мне паспорт именно сегодня, потому что в понедельник в семь утра у меня самолёт, а без нового паспорта я никуда не улечу. Сотрудницы пошли навстречу: в десять утра я сдал документы на паспорт, а в три часа дня уже получил его на руки.

