Запутанная система доплат и "ужасные" сиденья: названы худшие авиакомпании по версии пассажиров
Авиакомпания Ryanair заняла последнее место в ежегодном рейтинге удовлетворенности клиентов, составленном британской организацией по защите прав потребителей Which?. В организации заявили, что «пассажиры начинают понимать: из-за дополнительных сборов лоукостеры уже не всегда оказываются самым дешевым вариантом».
В опросе более 5 500 путешественников лидером среди авиакомпаний ближнемагистральных рейсов стала Jet2, а в категории дальнемагистральных перелетов — Singapore Airlines.
Ryanair и Wizz Air — внизу списка
Ryanair показала худший результат среди ближнемагистральных авиакомпаний — 55%. Лоукостер получил две звезды за процесс бронирования, посадку, обслуживание клиентов и обстановку в салоне, и всего одну звезду за комфорт кресел.
Один из пассажиров отметил: «Самолет грязный, а сиденья ужасные».
За соотношение цены и качества Ryanair получила три звезды — меньше, чем четыре других перевозчика: Jet2, Lufthansa, TUI и Aer Lingus.
«Компания позиционируется как бюджетная, но зарабатывает на дополнительных услугах, которые в итоге сводят на нет экономию по сравнению с другими авиакомпаниями», — сказал один из участников опроса. Более трети клиентов Ryanair сообщили, что во время их поездки что-то пошло не так.
Wizz Air также оказалась среди аутсайдеров (59%). Перевозчик получил в большинстве категорий по две звезды и три звезды за соотношение цены и качества. Один из респондентов назвал компанию «стабильно ужасной и переоцененной».
Пассажиры также жаловались на слабую клиентскую поддержку и недостаточную коммуникацию при задержках рейсов.
easyJet набрала 67% и получила три звезды за процесс бронирования. За последние два года пунктуальность компании улучшилась, а число отмененных рейсов сократилось.
Однако перевозчик получил всего две звезды за обслуживание клиентов, комфорт кресел и обстановку в салоне. Как и Ryanair, easyJet получила три звезды за соотношение цены и качества.
Среди компаний с низкими показателями также оказались Turkish Airlines (66%), Loganair (65%) и Vueling Airlines (63%).
Лоукостеры проигрывают из-за доплат
Which? неоднократно указывала, что заявленная низкая цена билета у бюджетных авиакомпаний резко возрастает после добавления ручной клади. При этом информация о полной стоимости часто появляется только на завершающем этапе длительного процесса бронирования, что делает расчет итоговой цены сложным и запутанным.
В прошлом месяце британское Управление по стандартам рекламы — Advertising Standards Authority — вынесло решение против easyJet по итогам расследования Which? о ценах на ручную кладь. Несмотря на проверку сотен тарифов, организации не удалось найти билеты, где провоз багажа стоил бы около заявленных 5,99 фунта стерлингов (6,90 евро).
Редактор Which? Travel Рори Боланд отметил: «Многие пассажиры выбирают эти авиакомпании из-за привлекательных базовых тарифов. Но чрезмерные сборы за багаж и другие дополнительные услуги означают, что они больше не гарантируют самую низкую цену. Мы неоднократно убеждались, что авиакомпании, включающие багаж и выбор места в тариф, в итоге могут обойтись дешевле. Если есть возможность — летите с кем-то другим».
Ответ авиакомпаний
Представитель easyJet заявил: «Мы позволяем клиентам платить только за те услуги, которые им действительно нужны, что дает возможность удерживать низкие тарифы для всех. Около 40% наших пассажиров путешествуют только по базовому тарифу, а уровень удовлетворенности клиентов достиг максимума за последние 10 лет».
В Wizz Air отметили, что опрос Which? основан на небольшой выборке — 259 человек, что составляет лишь 0,002% от 12 миллионов пассажиров, перевезенных компанией в Великобритании в 2025 году.
Компания добавила, что с октября 2024 по декабрь 2025 года уровень удовлетворенности клиентов вырос на восемь процентных пунктов. При этом показатель выполнения рейсов в Великобритании составил 99,7%, а пунктуальность выросла на 14% в годовом выражении.
Лидеры рейтинга
Jet2 (76%) заняла первое место среди ближнемагистральных авиакомпаний и стала лидером по надежности. Компания отменяла значительно меньше рейсов в последний момент по сравнению с конкурентами и получила четыре звезды за процесс бронирования, обслуживание клиентов и соотношение цены и качества. Более трех четвертей пассажиров сообщили, что не столкнулись с проблемами во время перелета — по сравнению с 63% у Ryanair.
Сильные результаты также показали Lufthansa (73%), Norwegian Air Shuttle (73%), British Airways (72%), KLM (72%), TUI (72%), Aer Lingus (71%) и Air France (69%).
Лучшие дальнемагистральные авиакомпании
В категории дальнемагистральных рейсов наивысший балл (81%) получила Singapore Airlines. Компания заработала пять звезд за обстановку в салоне и обслуживание клиентов.
Второй авиакомпанией с пятью звездами за сервис стала Virgin Atlantic.
Высокие показатели также у Emirates (80%), Qatar Airways (78%), Air Canada (77%), KLM (75%) и Etihad Airways (74%).
Emirates получила особенно высокие оценки за процесс бронирования, комфорт кресел, питание и соотношение цены и качества. Один из клиентов отметил: «Казалось, что я лечу первым классом, хотя купил билет в эконом».
Самый низкий результат среди дальнемагистральных перевозчиков показала Aer Lingus (65%) — всего две звезды за комфорт кресел и обстановку в салоне.