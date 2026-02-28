Запутанная система доплат и "ужасные" сиденья: названы худшие авиакомпании по версии пассажиров

Jet2 (76%) заняла первое место среди ближнемагистральных авиакомпаний и стала лидером по надежности. Компания отменяла значительно меньше рейсов в последний момент по сравнению с конкурентами и получила четыре звезды за процесс бронирования, обслуживание клиентов и соотношение цены и качества. Более трех четвертей пассажиров сообщили, что не столкнулись с проблемами во время перелета — по сравнению с 63% у Ryanair.