Лимбажский край готовится к строительству Rail Baltica - как железнодорожная линия изменит регион?
23 февраля в административном здании самоуправления Лимбажского края состоялась информационная встреча о реализации проекта Rail Baltica на территории края.
Руководство и специалисты самоуправления Лимбажского края встретились с представителями проекта Rail Baltica из SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas и SIA Cobelec Rail Baltica, чтобы обсудить ход строительства основной железнодорожной трассы, запланированные работы и вызовы, связанные с реализацией проекта на территории края.
Представители пояснили, что с января 2026 года Кабинет министров и Министерство сообщения определили SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ответственным за проектирование основной трассы Rail Baltica в Латвии.
Реализация проекта в Латвии осуществляется поэтапно. Старший технический эксперт SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas Гатис Ганьгитис сообщил, что в соответствии с решением Кабинета министров приоритетом первого этапа является создание трансграничного соединения между Литвой и Эстонией. В Латвии уже заключен договор на строительные работы по основной трассе, и активные работы сейчас ведутся в окрестностях Иецавы, у Рижского центрального узла и в районе аэропорта Рига.
На территории Лимбажского края протяженность планируемой железнодорожной линии составит около 65 километров. В крае предусмотрены две станции — в Салацгриве и Скулте, а также пункт обслуживания инфраструктуры в Скулте.
Проектирование пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте завершено в декабре 2024 года, строительный проект согласован и выданы разрешения на создание строительной базы, прокладку путей и возведение зданий. Пункт обслуживания обеспечит содержание новой инфраструктуры и безопасную организацию движения. Новая станция Скулте в будущем будет соединена с существующей станцией, что позволит обеспечить удобную пересадку между поездами.
Руководство самоуправления уделило особое внимание вопросу содержания и эксплуатации местных автодорог в период строительных работ. Ганьгитис сообщил, что на этапе строительства SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas берет дороги на обслуживание. Для каждого участка разрабатывается индивидуальный план организации движения, а за содержание предусмотренной инфраструктуры отвечает конкретный подрядчик.
Учитывая, что рядом с объектами находятся также гравийные дороги, будет обеспечена обработка покрытия пылепоглощающим средством для снижения распространения пыли и ее влияния на окружающую среду и повседневную жизнь жителей.
В соответствии с поставленной государством задачей SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas работает над тем, чтобы строительные работы первой фазы Rail Baltica были завершены к концу 2030 года.
Руководство самоуправления поблагодарило за сотрудничество и подчеркнуло, что и впредь будет обеспечиваться регулярная коммуникация между сторонами для своевременного решения актуальных вопросов и информирования общества о ходе проекта.