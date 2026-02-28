Лимбажский край готовится к строительству Rail Baltica - как железнодорожная линия изменит регион?

Реализация проекта в Латвии осуществляется поэтапно. Старший технический эксперт SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas Гатис Ганьгитис сообщил, что в соответствии с решением Кабинета министров приоритетом первого этапа является создание трансграничного соединения между Литвой и Эстонией. В Латвии уже заключен договор на строительные работы по основной трассе, и активные работы сейчас ведутся в окрестностях Иецавы, у Рижского центрального узла и в районе аэропорта Рига.