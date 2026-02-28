Reuters: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв

Также известно, что с утра иранцы запустили по Израилю около 200 ракет. Учитывая, что воздушная тревога звучала каждые 10-15 минут на протяжении нескольких часов, иранцы каждый раз запускали по 2-4 ракеты, чтобы "измотать" израильтян в первый же день войны, заставив нас фактически не покидать укрытий. Возможно, эта тактика вызвана отсутствием массированных "залповых" возможностей у Тегерана.