Reuters: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв, сообщает Reuters со ссылкой на израильских чиновников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько часов назад говорил о гибели аятоллы с формулировкой о том, что есть много признаков его смерти.
СМИ утверждают, что тело Хаменеи извлекли из-под обломков его убежища после утреннего удара Израиля. Также с ним погибли его зять и невестка. Сообщалось, что на комплекс, где скрывался Хаменеи, сброшены 30 бомб. В Иране смерть верховного лидера отрицали, появлялись сообщения, что он скоро выступит с обращением, но этого так и не произошло.
Тело было найдено под завалами президентского дворца. Хаменеи было 86 лет, он занимал свою должность 37 лет. Представители Ирана смерть пока не подтверждают.
Президент США Дональд Трамп, тем временем, заявил, что операция против Ирана идет "очень хорошо". По его словам, Иран был близок к сделке, но отступил во время переговоров.
Также известно, что с утра иранцы запустили по Израилю около 200 ракет. Учитывая, что воздушная тревога звучала каждые 10-15 минут на протяжении нескольких часов, иранцы каждый раз запускали по 2-4 ракеты, чтобы "измотать" израильтян в первый же день войны, заставив нас фактически не покидать укрытий. Возможно, эта тактика вызвана отсутствием массированных "залповых" возможностей у Тегерана.