Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Министр обороны Израиля объявил о начале превентивной военной операции против Ирана. В ней участвуют также США. Президент Дональд Трамп заявил в соцсетях, что цель операции - "защитить американский народ путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей".
Израиль начал превентивную атаку против Ирана, заявил в субботу утром министр обороны Исраэль Кац. Иранские агентства сообщили о взрывах в Тегеране. Mehr пишет, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Также утверждается, что удары наносятся по объектам, с которых Иран может атаковать Израиль. По данным канала, одной из целей стала президентская резиденция в Иране. Верховный лидер Али Хаменеи не находится в Иране. Он в безопасном месте, сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.
Через несколько часов после начала атаки Иран ответил пуском ракет по территории Израиля, жители страны прячутся в бомбоубежищах. Также происходят взрывы в в Катаре и Бахрейне - Иран обстреливает американские базы. На данный момент Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Кувейт.
Израильский источник в сфере безопасности заявил, что операция в Иране проходит как совместные действия США и Израиля. Об этом сообщил 12 телеканал. Трамп в первом заявлении сказал: «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима».
"Его угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру", - добавил Трамп. "Я говорю иранской полиции и силам безопасности: немедленно сложите оружие или столкнетесь с неизбежной смертью. Иранскому народу: час свободы приближается. Оставайтесь в своих домах и не выходите, на улице опасно. Когда мы закончим, вы будете управлять своим правительством. Это будет ваш единственный шанс свергнуть режим", - подчеркнул глава Белого дома.
Днем ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что, возможно, придется принять «трудное решение» в отношении Ирана. В последние недели напряженность возросла из-за возможных ударов США по Ирану в ходе переговоров о соглашении по иранской ядерной программе. Накануне Великобритания отозвала сотрудников своего посольства в Иране. Госдепартамент призвал американцев воздержаться от поездок в Иран. Посол США в Израиле предупредил своих сотрудников, что те из них, кому разрешено покинуть страну, должны сделать это «уже сегодня».