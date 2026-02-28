Израиль и США начали военную операцию против Ирана

Израиль начал превентивную атаку против Ирана, заявил в субботу утром министр обороны Исраэль Кац. Иранские агентства сообщили о взрывах в Тегеране. Mehr пишет, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Также утверждается, что удары наносятся по объектам, с которых Иран может атаковать Израиль. По данным канала, одной из целей стала президентская резиденция в Иране. Верховный лидер Али Хаменеи не находится в Иране. Он в безопасном месте, сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.