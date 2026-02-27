Секс-символу Педро Паскалю приписывают роман с мужчиной - он молчит
Совместные прогулки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, нежные жесты и молчание в ответ на вопросы о личной жизни подогрели слухи о возможном романе Педро Паскаля с аргентинским креативным директором Рафаэлем Оларрой.
50-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, известный по сериалам «Одни из нас» и «Мандалорец», оказался в центре обсуждений после серии публичных появлений с аргентинским креативным директором Рафаэлем Оларрой.
Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted linking arms in New York over the weekend 👀 https://t.co/CwxoFeUitm pic.twitter.com/FEe0hz6g7q— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
Впервые пару заметили в Нью-Йорке в районе Нижнего Ист-Сайда в середине февраля. Они прогуливались рука об руку, вместе отправились на обед, а затем посетили показ новой экранизации «Грозового перевала» с Джейкобом Элорди и Марго Робби. По словам очевидцев, во время сеанса они сидели рядом и оживленно беседовали.
Pedro Pascal & Rafael Olarra watch "Wuthering Heights" together in a movie theater 🥰 https://t.co/WhcvnUawp7 pic.twitter.com/j077o8Yujs— TMZ (@TMZ) February 17, 2026
Спустя неделю Паскаль и Оларра вновь появились вместе — на этот раз в Беверли-Хиллз. Фотографы запечатлели, как мужчины обнимали друг друга за талию, а актер в один момент наклонился и положил подбородок на плечо спутника, будто бы поцеловав его. Оларра также обнимал Паскаля, и их поведение выглядело достаточно близким, чтобы вызвать новую волну слухов.
На вопросы папарацци о характере отношений оба предпочли не отвечать. Ни Паскаль, ни Оларра публично не подтверждали и не опровергали романтические предположения.
Педро Паскаль традиционно оберегает личную жизнь от внимания прессы. Ранее ему приписывали роман с Дженнифер Энистон после их совместного ужина в Лос-Анджелесе, однако актер тогда заявил, что они лишь друзья. В прошлом его также связывали с актрисой Марией Диззия. Зато точно известно, что брат Паскаля официально сменил пол.
Рафаэль Оларра — креативный директор, работающий в сфере люксового гостеприимства и дизайна. Он сотрудничает с Faena Hotel с 2015 года, участвует в художественных и модных проектах, а также ранее состоял в отношениях с актером Люком Эвансом. Их роман был подтвержден в 2020 году, однако спустя год пара объявила о расставании.
Пока ни одна из сторон не делает официальных заявлений, поклонники и медиа продолжают внимательно следить за развитием событий. Совместные выходы, демонстративная близость и отсутствие комментариев лишь усиливают интригу вокруг возможных отношений актера.