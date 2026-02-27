Секс-символу Педро Паскалю приписывают роман с мужчиной - он молчит

Спустя неделю Паскаль и Оларра вновь появились вместе — на этот раз в Беверли-Хиллз. Фотографы запечатлели, как мужчины обнимали друг друга за талию, а актер в один момент наклонился и положил подбородок на плечо спутника, будто бы поцеловав его. Оларра также обнимал Паскаля, и их поведение выглядело достаточно близким, чтобы вызвать новую волну слухов.