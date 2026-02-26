ВИДЕО: в Торнякалнсе по рельсам разгуливал полностью обнаженный мужчина; было нарушено движение поездов
Вечером 26 февраля, около 18.30, в районе железнодорожной станции "Торнякалнс" был замечен мужчина, который без одежды передвигался по железнодорожным путям в направлении Риги. Произошедшее, возможно, является одной из причин задержек нескольких поездов в четверг вечером.
Pasažieru vilciens (PV), работающее под брендом Vivi, сообщило, что по техническим причинам задерживаются несколько рейсов на линиях Тукумса и Елгавы. Одновременно в компании пояснили, что движение поезда Тукумс II (16.45) – Рига (18.15) задержалось примерно на 25 минут из-за вызова полиции, поскольку одно лицо незаконно находилось на железнодорожных путях.
В PV также сообщили, что задержки на тукумсской линии возникли и по техническим причинам. На участке, где Latvijas dzelzceļš (LDz) проводит ремонтные работы, доступен только один путь, что ограничивает организацию движения и не позволяет направлять поезда по параллельному пути. Пока устранялись технические неполадки, возникли дополнительные задержки движения.
Компания напоминает, что в случае задержки поезда или отмены рейса пассажиры могут получить возврат стоимости билета или компенсацию дополнительных расходов. Билеты, приобретенные в кассе, можно сдать там же, а заявление также можно подать в электронном виде на сайте компании, в центре обслуживания клиентов PV на Центральном вокзале Риги или в билетных кассах.