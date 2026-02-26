ВИДЕО: в Торнякалнсе по рельсам разгуливал полностью обнаженный мужчина; было нарушено движение поездов

Компания напоминает, что в случае задержки поезда или отмены рейса пассажиры могут получить возврат стоимости билета или компенсацию дополнительных расходов. Билеты, приобретенные в кассе, можно сдать там же, а заявление также можно подать в электронном виде на сайте компании, в центре обслуживания клиентов PV на Центральном вокзале Риги или в билетных кассах.