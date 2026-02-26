Наталья Абола ищет однофамильцев, чтобы подать коллективный иск против Ланги

Суд признал, что комментарии под постом нарушили честь и достоинство Аболы, и установил ответственность ответчицы за то, что они не были удалены. Однако компенсация составила всего 200 евро. «Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила — в размере 200 евро», — написала Абола в соцсетях. По ее словам, в ходе процесса были представлены доказательства и правовые аргументы, подтверждающие вину ответчицы. «Судья не мог не признать ее вину — это было доказано мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация все таки была присуждена», — подчеркнула она.