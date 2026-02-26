Наталья Абола ищет однофамильцев, чтобы подать коллективный иск против Ланги
Журналист и общественный деятель Наталья Абола намерена обжаловать решение суда по делу против депутата Рижской думы Лианы Ланги, назвав присужденную той компенсацию в 200 евро символической и несоразмерной установленному нарушению.
Журналист и общественный деятель Наталья Абола заявила о намерении подать апелляцию на решение суда по иску против депутата Рижской думы, поэтессы Лианы Ланги. Поводом для разбирательства стал пост Ланги в социальных сетях с призывом «всем этим аболоподобным» репатриироваться «в страну своего этнического происхождения», а также оскорбительные комментарии под публикацией.
Суд признал, что комментарии под постом нарушили честь и достоинство Аболы, и установил ответственность ответчицы за то, что они не были удалены. Однако компенсация составила всего 200 евро. «Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила — в размере 200 евро», — написала Абола в соцсетях. По ее словам, в ходе процесса были представлены доказательства и правовые аргументы, подтверждающие вину ответчицы. «Судья не мог не признать ее вину — это было доказано мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация все таки была присуждена», — подчеркнула она.
В то же время Наталью Аболу возмутил размер компенсации. Она считает его несоразмерным установленному нарушению. «При установленном факте нарушения суд фактически свел ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства», — заявила Абола.
Она также указала, что сам призыв, который, по ее мнению, фактически подразумевал изгнание граждан из страны, «ничего предосудительного, как оказалось, не содержит».
«Логика решения настолько тонка, что простому смертному ее, вероятно, постичь не дано. Но для постижения непостижимого существует апелляция», — иронично отметила она.
После консультации с адвокатом Абола решила добиваться признания оскорбительным не только комментариев, но и самого поста — «в защиту моей чести, достоинства и, разумеется, всех “яблокообразных”». Кроме того, по ее словам, появилась идея коллективного иска от граждан Латвии с фамилиями Аболс — Абола.
«Поэтому объявляю сбор “яблокообразных”: если вы носите такую фамилию и не разделяете риторику, разжигающую рознь, напишите мне в личные сообщения. История любит коллективные сюжеты», — написала она. Первой инициативу поддержала ее дочь Анна Абола, а также внук Роберт Аболс.
«Друзья, предлагаю простой принцип: возмущение — в действие. Комментарии в соцсетях не меняют реальность, а юридические шаги — меняют. Пусть медленно, пусть не сразу, но меняют», — подчеркнула Абола.
В свою очередь, Ланга заявила, что тоже считает себя победившей стороной, поскольку суд не обязал ее публично извиняться, удалять пост и комментарии, а также отказал в удовлетворении требования о выплате 10 тысяч евро.