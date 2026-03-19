В Литве предупредили США: "Диалог с Лукашенко - опасная иллюзия"
Литовский президент Гитанас Науседа предупреждает США: контакты с Лукашенко — ловушка, которая лишь усиливает репрессии в Беларуси. Он призывает Вашингтон не поддаваться иллюзиям "потепления" и смотреть на реальные действия Минска.
Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом говорит, что призвал Вашингтон проявлять осторожность в контактах с белорусским лидером. «Я проактивно пытался убедить его в необходимости быть крайне осторожными в диалоге с белорусским диктатором», — заявил глава государства журналистам в Брюсселе в четверг.
«Да, он может создавать подходящий фон для возникновения иллюзий или мечтаний о его возможном сближении с Западом, но существует множество объективных причин, по которым такое сближение невозможно», — отметил он.
Науседа отметил, что на встрече с Коулом вопрос санкций против Беларуси не обсуждался. Президент подчеркнул, что при оценке Беларуси основное внимание следует уделять реальным действиям Александра Лукашенко, а не его заявлениям. «Те реальные дела показывают, что он ни на йоту не приближается к Западу, дислоцируя "Орешник", помогая России осуществлять атаки дронов против Украины, просто своей агрессивной риторикой, своими шарами, своими другими действиями. Нет никаких причин полагать, что что-то меняется по существу», — заявил Науседа.
По словам главы Литвы, усилия США по освобождению людей, содержащихся в белорусских тюрьмах, приветствуются, однако Минск использует в своих целях и эту сферу. «Видя, что ему выгодно торговать, освобождая политических заключенных, и ожидая выгоды в других сферах, он, наоборот, получает мотивацию набрать в эти тюрьмы еще больше людей, чтобы в будущем иметь этот рычаг для получения еще большей выгоды. Это такой, я бы сказал, замкнутый и очень порочный круг», — сказал Науседа.
Как сообщало агентство BNS, представитель США в среду посетил Литву, где также встретился с премьером Ингой Ругинене и обсудил гибридные атаки Минска против Литвы.