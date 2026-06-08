В Латвии блокируют Wildberries.ru и еще семь российских сайтов
Латвия усиливает ограничения в информационном пространстве: под блокировку попали Wildberries.ru и сразу несколько популярных российских сайтов. Власти считают, что размещаемый там контент угрожает национальной безопасности страны.
В Латвии будет ограничен доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, говорится в сообщении Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В решении NEPLP указано, что на Wildberries.ru доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России против Украины.
Одновременно NEPLP решил ограничить доступ на территории Латвии к сайтам companies.rbc.ru, championat.com, labirint.ru, sovsport.ru, livelib.ru, v1.ru и ast.ru.
В решении указано, что на перечисленных сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России против Украины, легитимизирует принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению NEPLP, такой контент может представлять угрозу для информационного пространства и национальной безопасности Латвии.
Совет также постановил ограничить доступ к зеркальным копиям этих сайтов. Интернет-провайдерам поручено немедленно заблокировать доступ, перенаправляя пользователей на информационное сообщение на сайте nelegalssaturs.lv.
Решение может быть обжаловано в Административном районном суде в течение одного месяца, однако подача жалобы не приостанавливает действие решения.