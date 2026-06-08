В Латвии блокируют Wildberries.ru и еще семь российских сайтов

В решении указано, что на перечисленных сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России против Украины, легитимизирует принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению NEPLP, такой контент может представлять угрозу для информационного пространства и национальной безопасности Латвии.