Это не шутка: в Европе предлагают заменить английский одним мертвым языком
Латынь — не совсем то, что первым приходит на ум, когда речь заходит о будущем общем языке Европы. Однако новое общеевропейское движение Via Nova хочет возродить латынь и сделать ее общим разговорным языком европейцев.
Сейчас в Европейском союзе 24 официальных языка, и для добавления еще одного потребовалось бы единогласное согласие всех государств-членов.
По мнению президента Via Nova Тимия Целцера, Евросоюз десятилетиями строил политические институты и единый рынок, но так и не нашел общего культурного языка, который бы объединял память и идентичность.
«Конечно, мы не настолько наивны, чтобы думать, что латынь можно возродить уже завтра», — заявил Целцер в интервью Euractiv.
Via Nova выступает против английского прежде всего по соображениям идентичности, поскольку он связан с культурным доминированием США в Европе и во всем мире.
«Мы не против использования английского сейчас как удобного переходного языка общения... но только латынь является по-настоящему общеевропейским языком».
При этом движение мыслит гораздо дальше возможных решений Европейской комиссии и намерено прежде всего провести масштабную кампанию по переосмыслению образа латыни.
На вопрос о том, сможет ли житель Эстонии или Исландии воспринимать латынь как часть своей идентичности, словенец Целцер отвечает, что «латынь — единственный общеевропейский язык, который принадлежит всем нам».
По словам Целцера, идея возникла во время четырехмесячного путешествия вокруг света, в ходе которого он посетил Индию, Китай, Ирак и Иран.
Если Индия и Китай способны воспринимать себя как единые политические образования несмотря на языковое и региональное разнообразие, сопоставимое с европейским, то почему Европейский союз не может сделать то же самое?
Для Via Nova главным примером является иврит. Когда-то он использовался преимущественно в религиозной сфере, однако впоследствии был возрожден как повседневный язык после переселения еврейских мигрантов из разных стран Европы в Палестину, а затем в Израиль.
В Via Nova подчеркивают, что не собираются создавать новый язык с нуля.
«Латынь — это наш символический культурный клей», — говорит Целцер, добавляя, что она была общеевропейским языком до того, как Европа раскололась на множество языковых пространств.
На самом деле латынь никогда полностью не исчезала. Она эволюционировала в романские языки и оставалась языком международной науки, дипломатии и управления вплоть до XIX века.
Однако история пошла по другому пути. В XX веке доминирующим мировым языком стал английский, а латынь так и не превратилась в современный общеевропейский язык.
Тем не менее она не исчезла полностью. Латынь по-прежнему присутствует в праве, науке, медицине и богословии, а также в повседневных выражениях вроде ad hoc, de facto, alter ego, et cetera и consensus.
Не исчезла латынь и из Брюсселя. Девиз Европейского союза «Единство в многообразии», принятый в 2000 году, происходит от латинского выражения In varietate concordia.
Совет Европейского союза и Европейский совет используют официальный сайт Consilium, а правовая база данных ЕС EUR-Lex получила свое название от латинского слова lex — «закон».
В Латвии языковые проблемы тоже обсуждают на самом высоком уровне. Как недавно сообщал Otkrito.lv, власти Риги призвали демонтировать вывески на русском языке с фасада театра Чехова.