Вице-мэр Риги призывает демонтировать вывески на русском языке с фасада Театра Чехова

«Идет уже пятый год войны. Однако в городской среде Риги на фасаде принадлежащего государству Рижского русского театра имени Михаила Чехова до сих пор гордо висит большая вывеска на русском языке, что, на наш взгляд, противоречит Закону о государственном языке. По сути, по нашему мнению, театр действует противозаконно, а Министерство культуры все это время допускало подобное и игнорировало призыв города прекратить использование русского языка в городской среде. Надеюсь, что со сменой министра этот вопрос будет решен и не будет подавать неверные сигналы рижанам», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.