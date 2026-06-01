ВИДЕО: голые мужчины на полу рижской Англиканской церкви - странный перформанс вызвал скандал
Скандальная перформанс-акция в рижской Англиканской церкви вызвала волну возмущения. Руководство храма заявило, что не участвовало в организации мероприятия и было потрясено увиденным не меньше прихожан.
Потрясены и опечалены — именно так свои чувства по поводу произошедшего в храме описывает представители Англиканской церкви Святого Искупителя в Риге. На прошлой неделе в интернете появились кадры, на которых запечатлены действия, в которые сначала даже трудно поверить, а затем трудно связать их с местом проведения, поскольку речь идет о церкви.
Под тревожную музыку, напоминающую саундтреки к фильмам ужасов 1970-х годов, по полу церкви, по которому в будни и праздники верующие направляются к алтарю, вместе с ковром волокут обнаженные неподвижные мужские тела, лежащие ягодицами вверх к сводам храма.
Это делает мужчина в белом рваном халате. За происходящим наблюдают несколько десятков зрителей.
Недолгий поиск в интернете показывает, что автором перформанса является художник Андрис Фрейбергс. Название работы — «Bald Boys» («Лысые мальчики»). В описании мероприятия уже было указано, что оно предназначено для лиц старше 18 лет и содержит сцены наготы. Основная идея перформанса — привлечь внимание к сексуальным преступлениям, происходящим в церковной среде, в том числе в лютеранской церкви. Произошедшее уже прокомментировала и сама Англиканская церковь Святого Искупителя. Ее связь с перформансом, как утверждается, была весьма ограниченной.
«Спасибо всем, кто выразил обеспокоенность. Мы также потрясены и опечалены увиденным. Церковь Святого Искупителя не участвовала в организации этого мероприятия; наша единственная связь с ним заключалась в сдаче помещения в аренду. Мы опубликовали официальное заявление на нашей странице, где более подробно объясняем ситуацию», — пояснила церковь в социальных сетях.
«Соглашаясь на проведение этого мероприятия в нашей церкви, мы полагались на организаторов и художников в том, что они будут уважать сакральный характер здания. К сожалению, этого не произошло. Хотя искусство иногда может быть провокационным, оно все равно должно учитывать особенности пространства, в котором происходит, особенно если это пространство является Домом Божьим», — говорится на сайте церкви.