Военные эксперты поняли, каким образом РФ перенаправляет украинские дроны на Латвию
Фото: LETA
Обломки одного из дронов, упавших в Латвии.
В мире

Военные эксперты поняли, каким образом РФ перенаправляет украинские дроны на Латвию

Отдел новостей

Otkrito.lv

Россия нашла способ перехватывать украинские дроны и направлять их в Финляндию или в страны Балтии. Как пишет Postimees, об этом сообщила британская газета Telegraph.

По словам опрошенных газетой экспертов, Россия глушит GPS-приемник дрона помехами, которые его ослепляют, прерывая связь приемника с реальными спутниковыми сигналами. 

Затем Россия посылает летящему вслепую дрону мощный ложный сигнал, который заглушает все остальные сигналы и наводит дрон на нужную цель.

Мощный передатчик работает в Калининграде, поэтому это дает хорошую возможность отправлять сбитые с толку украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии.

«Они пытаются в буквальном смысле забить дроны, - сказал глава Британского института навигации Рэмси Фарагер. - Программное обеспечение выходит из строя и дает сбой».

Метод прост и не имеет рисков, поэтому Россия, вероятно, продолжит подобную деятельность, пишет газета.

"У России нет причин останавливаться, потому что Москве не приходится платить за последствия, а отдача от их усилий огромна", - сказал научный сотрудник программы по России и Евразии аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности Спенсер Фарагассо сказал, что Россия постоянно нарушает воздушное пространство НАТО и Европы.

«Вторжение дронов можно рассматривать как часть скрытой войны России, которую она ведет против Европы уже много лет», - отметил он.

Темы

Война в УкраинеНАТОЛатвияРоссияВеликобританияРФPostimees

Другие сейчас читают