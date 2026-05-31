Военные эксперты поняли, каким образом РФ перенаправляет украинские дроны на Латвию
Россия нашла способ перехватывать украинские дроны и направлять их в Финляндию или в страны Балтии. Как пишет Postimees, об этом сообщила британская газета Telegraph.
По словам опрошенных газетой экспертов, Россия глушит GPS-приемник дрона помехами, которые его ослепляют, прерывая связь приемника с реальными спутниковыми сигналами.
Затем Россия посылает летящему вслепую дрону мощный ложный сигнал, который заглушает все остальные сигналы и наводит дрон на нужную цель.
Мощный передатчик работает в Калининграде, поэтому это дает хорошую возможность отправлять сбитые с толку украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии.
«Они пытаются в буквальном смысле забить дроны, - сказал глава Британского института навигации Рэмси Фарагер. - Программное обеспечение выходит из строя и дает сбой».
Метод прост и не имеет рисков, поэтому Россия, вероятно, продолжит подобную деятельность, пишет газета.
"У России нет причин останавливаться, потому что Москве не приходится платить за последствия, а отдача от их усилий огромна", - сказал научный сотрудник программы по России и Евразии аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.
Старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности Спенсер Фарагассо сказал, что Россия постоянно нарушает воздушное пространство НАТО и Европы.
«Вторжение дронов можно рассматривать как часть скрытой войны России, которую она ведет против Европы уже много лет», - отметил он.