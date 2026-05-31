На радость чиновникам жители Латвии своими деньгами профинансировали рост экономики страны
Латвийские министерства и статистическая служба недавно доложили о неплохом экономическом росте в Латвии в первом квартале года. Откуда взялась история успеха в кризисные вроде бы времена? Некоторые экономисты указывают, что заслуги государства тут нет.
Как пишет в своем комментарии старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце, для экономики Латвии год начался достаточно успешно. Опубликованные Центральным статистическим управлением данные показывают, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом (сезонно скорректированные данные). Это лишь немного медленнее, чем в третьем и четвертом кварталах прошлого года. По сравнению с началом 2025 года ВВП увеличился на 2,5% (нескорректированные данные).
"Как и в прошлом году, важным двигателем экономического роста остается внутренний спрос. Поскольку активность инвестиций из фондов ЕС достигла циклического пика, в этом году рост инвестиций стал более умеренным (+3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против почти 10% за весь 2025 год), однако их вклад в экономический рост остается положительным. В то же время повышение процентных ставок может несколько замедлить активность частных инвестиций", - отмечает экономист.
Но главным двигателем роста стало потребление домохозяйств (+2% по сравнению с тем же периодом прошлого года), чему способствовало увеличение покупательной способности работающих жителей.
"Домохозяйства покупали больше продуктов питания и увеличили расходы на услуги, связанные с содержанием жилья, например на электроэнергию, газ и другие виды топлива, что, вероятно, связано с особенно холодной зимой. Однако рост этих расходов не свидетельствует о существенном повышении уровня жизни, поскольку увеличение потребления в значительной степени было продиктовано необходимостью. Также выросли расходы на транспорт. В то же время после устойчивого роста в прошлом году в начале этого года несколько сократилось государственное потребление (-1,5%)", - подчеркивает эксперт.
Как рассказала Агнесе Буцениеце, базовый сценарий Swedbank предполагает, что и в этом году чистая заработная плата будет расти быстрее инфляции (соответственно чуть более чем на 7% и на 4,2%), а число занятых существенно не изменится, что положительно скажется на общей покупательной способности работающих жителей. Вместе с тем настроения домохозяйств ухудшились, и желание тратить деньги снижается.
"В целом ожидается, что потребление домохозяйств продолжит расти и поддерживать рост ВВП Латвии в этом году", - отмечает экономист.