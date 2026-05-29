Все не так уж и плохо: экономист призвал не называть происходящее в Латвии "кризисом"
"Подводя итоги начала этого года, можно сказать, что экономика продолжает демонстрировать не слишком впечатляющий, но стабильный рост", - комментирует последние данные ЦСУ экономист Петерис Страутиньш. Экономика Латвии растет уже восемь кварталов подряд. По сравнению с началом прошлого года рост составил 2,5%.
"Полученная сегодня информация дает основания смотреть на весь текущий год с несколько большим оптимизмом. Есть основания полагать, что во втором квартале темпы роста по сравнению с предыдущим периодом даже ускорятся. Если говорить о возможном росте экономики по итогам года, то он скорее окажется выше, чем ниже прошлогоднего уровня в 2,1%", - пишет эксперт.
"Это совсем не то, что можно было бы предположить, слушая обостренную риторику о новом кризисе. Покупательная способность потребителей снизится только при очень неблагоприятном глобальном сценарии. Существенного влияния на экспортные отрасли не ожидается, а инвестиции продолжат стимулироваться средствами фондов ЕС и циклом кредитования", - добавляет он.
По мнению специалисты, постепенно отказаться от самых пессимистичных сценариев на вторую половину года помогает и продвижение переговоров между США и Ираном. Нефтяные рынки демонстрируют уверенность в успешном исходе этих переговоров. Популярные опасения по поводу роста цен на продукты питания выглядят преувеличенными. Происходящее скорее напоминает проявление коллективного мышления, а возможно и отсутствия такового. Сырьевые рынки сигнализируют лишь о весьма постепенных изменениях. Возможно, перебои в поставках сырья окажут более заметное влияние на цены на продукты только в 2027 году.
"Возвращаясь к первому кварталу, следует отметить, что рост ВВП в годовом выражении в значительной степени обеспечили три отрасли — прочая промышленность (прежде всего энергетика), которая выросла на 21,6%, торговля (+5,5%), являющаяся ярко выраженной отраслью внутреннего спроса, а также коммерческие услуги — важнейшая экспортная отрасль Риги, показавшая рост на 6,3%", - подчеркивает Страутиньш.
Отраслям, являющимся основными источниками экспортных доходов за пределами Риги, пришлось сложнее. Обрабатывающая промышленность выросла лишь на 1,1%, а сельское и лесное хозяйство сократились на 3,6%, в результате чего общий итог оказался близким к нулю. Государственно финансируемые отрасли — государственное управление (-0,9%), образование (-0,6%), а также медицина и социальный уход (+2,1%) — в целом остались примерно на уровне прошлого года. При этом их доля в экономике за пределами столицы выше. Экономика в целом растет, однако все больше концентрируется в столичном регионе.
В транспортной отрасли события развивались по худшему сценарию — спад составил 8,3% за год. Очевидными причинами являются дальнейшее угасание транзита и возможное влияние погодных условий на туризм и авиацию. Снижение наблюдалось также в сфере размещения и общественного питания (-1,8%), хотя оно могло быть и более значительным. Строительной отрасли, напротив, удалось неожиданно успешно противостоять влиянию холодной погоды, показав рост на 2,8%.
"Информационный фон, связанный с экономической политикой, по-прежнему вызывает беспокойство, однако его влияние не стоит преувеличивать. Хладнокровие демонстрируют и потребители, и предприниматели. Совокупный индекс настроений с начала года немного снизился, но лишь до уровня августа прошлого года. Экономический караван продолжает движение вперед, о чем, в частности, свидетельствует открытие трех крупных заводов за последние два дня" - подводит итог экономист..
