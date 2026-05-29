Все не так уж и плохо: экономист призвал не называть происходящее в Латвии "кризисом"

Отраслям, являющимся основными источниками экспортных доходов за пределами Риги, пришлось сложнее. Обрабатывающая промышленность выросла лишь на 1,1%, а сельское и лесное хозяйство сократились на 3,6%, в результате чего общий итог оказался близким к нулю. Государственно финансируемые отрасли — государственное управление (-0,9%), образование (-0,6%), а также медицина и социальный уход (+2,1%) — в целом остались примерно на уровне прошлого года. При этом их доля в экономике за пределами столицы выше. Экономика в целом растет, однако все больше концентрируется в столичном регионе.