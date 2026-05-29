Их же двое! У нового премьера в Сейме есть двойник - причем из другой партии
Новому премьеру Латвии Андрису Кулбергсу уже нашли "двойника" — депутата Эдмунда Зивтиньша. Совместное фото политиков взорвало соцсети: пользователи шутят про братьев-близнецов, подмены на заседаниях и "клонов" власти.
Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш, представляющий оппозиционную партию «Латвия на первом месте», опубликовал совместное фото с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом — и стал героем обсуждений в соцсетях.
Пользователи обратили внимание на поразительное внешнее сходство двух политиков. На снимке оба улыбаются в камеру, а многие комментаторы признались, что сначала даже не сразу поняли, кто есть кто.
Сам Зивтиньш сопроводил фото ироничной подписью: «Я наказал Андрису работать хорошо! Иначе получится так, что он будет ездить с охраной, а меня в автобусе побьют за его недоработки».
Публикация быстро стала вирусной — пост собрал более 2200 лайков и сотни комментариев. Большинство пользователей шутили, что политики выглядят как родные братья или даже близнецы. «Если Андрис захочет уехать на рыбалку, Эдмунд спокойно сможет провести заседание правительства — никто ничего не заметит», — написал один из комментаторов.
Другие отмечали, что сходство настолько сильное, что их невозможно отличить: «Если обоим сбрить или одинаково отрастить бороду — вообще не различишь. Даже форма зубов одинаковая», «Настоящие братья-близнецы», «Можно прямо на сиденье переодеться — никто и не заметит подмены».
При этом не все комментарии были доброжелательными. Часть пользователей обвинила политиков в лицемерии, напомнив, что в соцсетях представители разных партий часто резко критикуют друг друга. «В интернете поливают друг друга грязью, а тут вместе улыбаются на селфи», — написал один из пользователей.