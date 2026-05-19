Кулбергс обещает, что "Новое Единство" больше не будет таким высокомерным
У "Нового Единства" больше не будет такой доминирующей роли в правительстве, и оно больше не сможет быть таким высокомерным, заявил во вторник на Латвийском радио кандидат в премьер-министры, политик "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс.
На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Первоначально он призывал все партии отложить в сторону взаимные обвинения, сосредоточиться только на задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию, в которую вошли бы как ОС и Национальное объединение, так и работавшие в предыдущем правительстве "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Однако уже после первых переговоров Национальное объединение от сотрудничества с "Прогрессивными" отказалось.
Сегодня запланированы как двусторонние переговоры ОС и "Нового Единства", так и организованные ОС переговоры в четырехстороннем формате. Кулбергс также пообещал встретиться с "Прогрессивными", у которых будет искать голоса в поддержку потенциального правительства.
Кулбергс сказал, что он учел "красные линии" Нацобъединения в отношении "Прогрессивных", поскольку ОС и Национальное объединение долго работали вместе в оппозиции. По его словам, у него самого нет возражений против совместной работы с "Прогрессивными" по крайней мере до выборов.
Кулбергс считает, что ему удастся сформировать правительство, хотя "умы политиков накалены". Он добавил, что ранее был резок в своих высказываниях, потому что как оппозиционеру ему нужно было быть громче, чтобы его заметили, но на посту премьера он смягчит свою риторику. Например, в ноябре 2025 года в социальных сетях у Кулбергса "промелькнул" пост о том, что один из лидеров Атмоды Дайнис Иванс заслуживает плевка в лицо.
Чтобы повысить доверие общества к обороне, у Кулбергса есть решение, которое он, однако, не раскрыл, дав при этом понять, что у него на примете есть и конкретный кандидат на пост министра.
Кулбергс неоднократно подчеркивал свою решимость приступить к пересмотру государственного бюджета, где в этом году под его руководством можно ожидать мер экономии, но "поставить страну на рельсы зарабатывания" за столь короткое время не получится.
Тем временем министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявила, что у "Нового Единства" нет больших амбиций в процессе формирования нового правительства - важно смотреть в первую очередь на предстоящую работу и возможность достичь равноправного соглашения. Она сказала, что у партии в настоящее время нет требований по руководству конкретными министерствами. Браже не ответила, хотела бы она сама продолжить работу на посту министра иностранных дел.