Российских гимнастов неожиданно полностью вернули в международный спорт
Российские и белорусские гимнасты получили право снова выступать под своими флагами и гимнами: Международная федерация гимнастики неожиданно полностью сняла ограничения, введенные после начала войны в Украине.
Международная федерация гимнастики в понедельник отменила ограничения, введенные для российских и белорусских спортсменов после вторжения в Украину в 2022 году. Исполнительный комитет федерации, заседавший в субботу и воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщил в кратком пресс-релизе, что ограничения снимаются незамедлительно.
Это означает, что гимнасты из обеих стран смогут вернуться на соревнования под своим флагом и гимном, а не в качестве нейтральных спортсменов.
Возвращение представителей стран-агрессорок состоится во всех видах спорта, соревнования по которым проводятся под эгидой World Gymnastics:
- спортивная гимнастика;
- художественная гимнастика;
- прыжки на батуте;
- спортивная акробатика;
- спортивная аэробика.
Также они смогут выступать в командных соревнованиях, а не только в индивидуальном зачете; отменены и условия, согласно которым спортсмены не должны были активно поддерживать войну в Украине или быть по контракту связаны с армией или службами безопасности.
Федерация не обосновала свое решение, которое противоречит недавним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). В начале мая МОК рекомендовал международным федерациям допустить к соревнованиям спортсменов из Беларуси, но не из России.
Таким образом, для российских и белорусских гимнастов открывается путь к квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
В дзюдо и плавании также проголосовали за полное восстановление в правах спортсменов из обеих стран, в то время как в боксе ограничились рекомендациями МОК, сняв ограничения только с белорусских спортсменов.
Гимнастика стала не единственным видом спорта, который капитулировал перед странами-агрессорами в мае.
Ранее аналогичное решение о полном снятии санкций приняла Международная федерация борьбы (UWW), а в апреле ограничения отменила руководящая федерация по водным видам спорта (World Aquatics). Другие организации, такие как Международный союз конькобежцев и Международная ассоциация легкоатлетических федераций, по-прежнему полностью отстраняют обе страны от своих соревнований.