Стало известно, против каких команд Латвия сыграет на следующем ЧМ по хоккею. А сборная РФ там будет?
Международная федерации хоккея на льду (IIHF) официально объявила состав групп на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужчин, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.
В состав группы A (матчи в Мангейме) вошли Германия, Украина, Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия, Австрия и Словения. В группе B (игры в Дюссельдорфе) - Казахстан, Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия и Венгрия.
Последние четыре матча первенства будут сыграны в Дюссельдорфе.
Сборные России и Беларуси в этом чемпионате играть не будут. Для России это уже шестой чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин, который она пропустит с начала войны в Украине в 2022 году, напоминает DW.
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду 28 мая аннулировал решение совета организации не допускать сборные команды России к соревнованиям. Но отмена решения об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований не означает моментального возвращения российских сборных в турниры IIHF. Окончательное решение о возвращении российских команд будет приниматься на основании регламента IIHF.