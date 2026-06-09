Три знака зодиака получат долгожданную кармическую защиту

Вы не имеете ничего против планирования как такового — вы просто не хотите подчинять ему всю свою жизнь. Вот почему этот день принесет вам такое невероятное чувство свежести. Вы получите желаемое, причем на своих условиях. Вы находитесь под кармической защитой, и сейчас все складывается исключительно в вашу пользу. Отлично!