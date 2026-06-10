"Абсолютно беспрецедентный случай": в Латвии расследуют тяжелое нападение на кондуктора ночного поезда
Ночной рейс Рига — Кемери закончился тяжелым нападением на кондуктора: пассажир избил женщину, похитил сумку с деньгами и рабочим оборудованием и скрылся на станции. Пострадавшая остается в больнице, полиция уже установила личность подозреваемого, но в Vivi пока не планируют вводить охрану в каждом ночном вагоне.
Как сообщили в Государственной полиции, в субботу, 6 июня, около полуночи мужчина физически напал на сотрудницу поезда и похитил сумку с деньгами и рабочим оборудованием. В компании Pasažieru vilciens, работающей под брендом Vivi, отмечают: с агрессией пассажиров сотрудники сталкиваются время от времени, однако случай с настолько тяжелым насилием произошел впервые. Пострадавшая сейчас находится в больнице, сообщает LSM.lv.
В минувшие выходные произошло тяжелое нападение на кондуктора ночного поезда. Сейчас она продолжает лечение в больнице, ее состояние стабильное. Полиция уже установила личность возможного виновного.
Известно, что нападение произошло в поезде Рига — Кемери. Мужчина применил физическое насилие к кондуктору и похитил принадлежащую предприятию сумку, в которой находились деньги и рабочее оборудование. После этого, вскоре после полуночи, он вышел на станции Кемери.
Пострадавшую женщину сразу доставили в лечебное учреждение. Других пострадавших нет.
«Наша коллега по-прежнему находится в лечебном учреждении, но ее состояние стабильное. После этой конфликтной ситуации были видны и следы крови», — рассказала руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула.
«Это абсолютно беспрецедентный случай. Конечно, нашим коллегам нередко приходится сталкиваться с агрессивными пассажирами, но почти всегда все ограничивается словесными оскорблениями или толчками. Но такой тяжелый удар с такими тяжелыми последствиями произошел впервые», — отметила Паула.
Поскольку это был ночной рейс, в момент нападения кондуктор находилась в вагоне одна вместе с нападавшим. В вагонах установлены камеры видеонаблюдения, а у каждого кондуктора есть и нательная камера, которая передает звук и изображение в диспетчерский центр.
В подобных ситуациях вызывается полиция, которая прибывает на следующую остановку. Однако в этом случае нападавшему удалось скрыться с места происшествия.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что по факту произошедшего начат уголовный процесс. «Государственная полиция установила личность возможного виновного молодого человека и продолжает расследование в рамках уголовного процесса, начатого по части 1 статьи 176 Уголовного закона, то есть по факту грабежа. Во время обыска по месту жительства молодого человека сотрудники полиции вернули часть похищенных вещей. Пострадавшая женщина сейчас продолжает восстанавливаться в лечебном учреждении», — указала Гжибовска.
За грабеж с применением физического насилия виновному может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
После крупных мероприятий, например концертов, или в других случаях, когда можно прогнозировать большой поток пассажиров, Vivi направляет в поезд двух кондукторов, а также охрану. Однако вводить физическую охрану во всех ночных рейсах компания пока не планирует.
«Сейчас такая возможность не рассматривается, потому что это означало бы, что физическую охрану нужно было бы обеспечивать в каждом вагоне поезда. Поэтому мы выбрали путь, при котором есть комплекс мер: камеры в поездах, обучение кондукторов и оперативное реагирование на происшествия», — пояснила представитель предприятия.
В компании также считают, что само по себе увеличение числа кондукторов в одном рейсе не снизит риски. При этом предприятие оценивает, можно ли внедрить дополнительные технологические решения для повышения безопасности сотрудников.