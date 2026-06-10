"Абсолютно беспрецедентный случай": в Латвии расследуют тяжелое нападение на кондуктора ночного поезда

Как сообщили в Государственной полиции, в субботу, 6 июня, около полуночи мужчина физически напал на сотрудницу поезда и похитил сумку с деньгами и рабочим оборудованием. В компании Pasažieru vilciens, работающей под брендом Vivi, отмечают: с агрессией пассажиров сотрудники сталкиваются время от времени, однако случай с настолько тяжелым насилием произошел впервые. Пострадавшая сейчас находится в больнице, сообщает LSM.lv.