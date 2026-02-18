Юрмала вложила почти миллион евро в Кемери: что изменилось в лесной части исторического парка

Одновременно с реконструкцией и благоустройством лесопарка были перестроены и отреставрированы два каменных мостика через Вершупите. Оба мостика имеют статус архитектурного памятника государственного значения — это выразительные и живописные объекты, хорошо вписывающиеся в ландшафт исторического парка. В ходе работ были перестроены и усилены конструкции мостиков, восстановлена кладка из валунов, устроен тротуар и отреставрированы перила.