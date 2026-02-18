Юрмала вложила почти миллион евро в Кемери: что изменилось в лесной части исторического парка
В Юрмале, в лесной части культурно-исторического парка Кемери, завершены работы по обновлению лесопарка. Обустроена прогулочная тропа протяженностью 1200 метров, создана инфраструктура для отдыха на природе и познавательных занятий, а также перестроены и отреставрированы два исторических каменных мостика. Общая стоимость проекта составила 873,18 тыс. евро.
Исторический курортный парк Кемери с сетью дорожек, архитектурными элементами и декоративными пешеходными мостиками через Вершупите был создан в 1838 году. При благоустройстве территории лесопарка сохранены оригинальная планировка, культурно-исторические ценности и связь с окружающим ландшафтом, чтобы сформировать гармоничное природное пространство для отдыха и познания.
В Кемерском лесопарке создана благоустроенная природная тропа длиной 1200 метров — от природного центра Meža māja («Лесной дом») до культурно-исторического парка. Она обеспечивает удобное и экологичное передвижение для пешеходов и велосипедистов, а также для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эта территория также является частью европейского маршрута дальних походов Mežtaka.
В лесопарке оборудована площадка для проведения небольших мероприятий и различных активностей, устроено место для пикника со столами и скамейками, а на краю парковой поляны создан «зеленый класс» для изучения природы в непосредственной связи с окружающей средой. Для самых маленьких посетителей установлены пружинные качели.
Помимо отдыха на свежем воздухе, природная тропа дает возможность познакомиться с местной флорой и фауной на берегах Вершупите. В лесопарке установлены информационные стенды, подготовленные совместно со специалистами Управления охраны природы, с образовательной информацией о лесе как биологически ценной экосистеме. Благоустройство дополняют функциональное освещение вдоль основных дорожек тропы, указатели направления, а также электроподключение, которое можно будет использовать при организации мероприятий.
Одновременно с реконструкцией и благоустройством лесопарка были перестроены и отреставрированы два каменных мостика через Вершупите. Оба мостика имеют статус архитектурного памятника государственного значения — это выразительные и живописные объекты, хорошо вписывающиеся в ландшафт исторического парка. В ходе работ были перестроены и усилены конструкции мостиков, восстановлена кладка из валунов, устроен тротуар и отреставрированы перила.
В результате реализации проекта в лесопарке создано благоустроенное место для отдыха и природная тропа, подходящая для пешеходов и велосипедистов. Ожидается, что это будет способствовать сохранению биологического разнообразия на территории Кемерского национального парка, а также устойчивому использованию природного и культурного наследия.
Общая стоимость инвестиционного проекта самоуправления Юрмалы составила 873,18 тыс. евро, включая реконструкцию лесопарка — 555,57 тыс. евро и перестройку мостиков — 281,61 тыс. евро. Для реконструкции лесопарка привлечено софинансирование Европейского фонда морского дела, рыболовства и аквакультуры в размере 270,00 тыс. евро.