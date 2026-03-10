Эдвард Ратниекс требует "затянуть" гайки, иначе в вопросе иммиграции Рига рискует повторить ошибки Европы
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) обеспокоен тем, что в столице Латвии формируются места собраний иммигрантских общин, где проводятся непривычные для нас публичные молитвы. Поэтому необходимо еще сильнее "затянуть гайки", чтобы жестко ограничить иммиграцию.
Эдвард Ратниекс в конце сентября прошлого года пообещал обширные полицейские рейды для выявления иностранцев, которые находятся в Латвии без разрешений на проживание. Осенью и зимой прошлого года Муниципальная полиция Риги задержала и передала Государственной пограничной охране несколько десятков лиц, находившихся в Латвии нелегально. Однако в этом году о рейдах по поимке нелегальных иммигрантов в Риге больше почти ничего не слышно.
Начальник Муниципальной полиции Риги Юрис Лукас прошлой осенью подчеркнул, что рейды в основном будут проходить в местах потенциального скопления нарушителей — временных местах проживания, промышленных и торговых объектах, а также в отдельных местах проживания иностранных граждан. В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») сказал, что основной задачей муниципальной полиции в столице является обеспечение порядка и безопасности дорожного движения на улицах, а не борьба с нелегальной иммиграцией, к тому же это «определенно не может происходить за счет прав человека». Также начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс говорил, что Эдвард Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице, а начальник Муниципальной полиции Юрис Лукас подчеркнул, что полиция не будет ловить людей на улицах и требовать у туристов предъявлять документы. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и находящиеся там лица.
Портал Jauns.lv расспросил Эдварда Ратниекса о том, как проходит поимка нелегальных иммигрантов и продолжается ли она до сих пор.
— Каковы были результаты этих рейдов (сколько «нелегалов», где и когда выявлено), сколько выдворено?
У рейдов по выявлению нелегальной иммиграции нет конечной даты — это одна из функций муниципальной полиции в соответствии с изменениями в законе «О полиции», принятыми в прошлом году, и она добросовестно выполняет эту функцию. Я также неоднократно подчеркивал, что это не будет разовой акцией, а станет постоянной функцией.
В прошлом году в целом муниципальная полиция Риги во время рейдов задержала 48 человек. Из них в розыске SIS (Шенгенская информационная система) — 3, без правового статуса — 3, без действительного разрешения на проживание — 7, нелегально пересекли границу — 32, задержаны по запросу Государственной пограничной охраны — 3.
Больше всего случаев нелегального пересечения границы у людей из Эфиопии — 7, Индии — 6, Судана — 6; случаев незаконного пребывания из Узбекистана — 4, из Таджикистана — 3. В этом году уже задержаны 5 человек без права законно находиться в Латвии. В связи с событиями на Ближнем Востоке вопрос незаконного пересечения границы может стать еще более актуальным.
Хочу подчеркнуть, что единственный приемлемый результат — это полное искоренение нелегальной иммиграции и ограничение легальной иммиграции из стран Азии. Для нас важно, чтобы иммиграция в будущем не создавала рисков для безопасности и не ухудшала криминогенную ситуацию.
Нужно думать на несколько шагов вперед, чтобы не допустить ситуации других европейских стран, которые проводили благоприятную иммиграционную политику и теперь сталкиваются с серьезными последствиями ухудшения криминальной ситуации.
— Почему эта инициатива «затихла» и будет ли она продолжена?
— Учитывая, как неконтролируемая иммиграция повлияла на криминогенную ситуацию в городах европейских стран и угрозы гибридной войны в приграничных государствах, считаю, что профилактический мониторинг ситуации в Риге необходимо продолжать.
Более того, на государственном уровне должны предприниматься действия для ограничения легальной миграции, потому что за последние пять лет были открыты шлюзы для иммиграции граждан третьих стран из Азии. Контроль нелегальной иммиграции стал частью повестки муниципальной полиции Риги, чтобы столица не стала дружественным местом проживания для нелегальных иммигрантов. В свою очередь в сфере легальной иммиграции необходимо работать на государственном уровне, чтобы не возникало социального давления на Ригу, которая является крупнейшим местом проживания этих иммигрантов.
Уже сейчас невозможно скрывать факты: из-за государственной политики формирование потоков иммиграции в Ригу уже стало бизнесом, а в различных местах Риги происходят собрания этнических общин, например с публичными молитвами.
После публикации результатов рейдов работа по борьбе с нелегальной иммиграцией продолжается, и муниципальная полиция Риги регулярно проводит проверки на основании полученной информации или совместно с другими правоохранительными инстанциями. Любой житель также может принять участие и сообщить о подозрениях относительно возможных мест собрания и проживания нелегальных иммигрантов в муниципальную полицию Риги, написав на электронный адрес rpp@riga.lv.
— Как вы оцениваете поддержку или, наоборот, противодействие этой кампании?
— Социологический опрос, проведенный Рижской думой в ноябре прошлого года, показывает, что 92% жителей считают, что в Риге за последние пять лет увеличилось количество иммигрантов.
Оценивая риски, создаваемые миграцией, рижане чаще всего признавали, что их беспокоит возможный рост преступности (57%). Возможный рост безработицы среди местных жителей беспокоит 49% опрошенных, образование новых изолированных этнических общин — 49%, то, что увеличатся социальные риски (например, бедность) в районах, где вместе живет много иммигрантов — 45%, разногласия на религиозной почве — 39%, снижение доли латышей — 37%. И только 6% опрошенных ответили, что их ничего из перечисленного не беспокоит.
Проведенные рейды показали, что наибольшая проблема — именно легальная иммиграция. Мы активно призывали депутатов Сейма, правительство, Министерство внутренних дел, Управление по делам гражданства и миграции и пограничную охрану разработать изменения в законах и правилах, которые «затянут гайки» для жесткого ограничения иммиграции.
Для искоренения легальной иммиграции из третьих стран необходимо принять ряд жестких мер, в том числе следить за рисками нелегальной занятости. Должен быть простой алгоритм: «сколько мигрантов въезжает, столько же и выезжает». Необходимо существенно сократить долю студентов из стран Азии и Африки, установив строгие квоты. Следует последовать примеру Литвы, где были приняты строгие правила о знании государственного языка для работников сферы обслуживания. Нужно закрыть шлюзы для воссоединения семей.
Ограничение иммиграции и искоренение нелегальной иммиграции является одним из приоритетов Национального объединения. По инициативе депутата Сейма Яниса Домбравы создана парламентская следственная комиссия Сейма, которая изучает проблематику иммиграции в государстве и то, как упорядочить ее, чтобы снизить долю иммиграции, неконтролируемо выросшую за последние пять лет.