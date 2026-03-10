Эдвард Ратниекс требует "затянуть" гайки, иначе в вопросе иммиграции Рига рискует повторить ошибки Европы

Начальник Муниципальной полиции Риги Юрис Лукас прошлой осенью подчеркнул, что рейды в основном будут проходить в местах потенциального скопления нарушителей — временных местах проживания, промышленных и торговых объектах, а также в отдельных местах проживания иностранных граждан. В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») сказал, что основной задачей муниципальной полиции в столице является обеспечение порядка и безопасности дорожного движения на улицах, а не борьба с нелегальной иммиграцией, к тому же это «определенно не может происходить за счет прав человека». Также начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс говорил, что Эдвард Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице, а начальник Муниципальной полиции Юрис Лукас подчеркнул, что полиция не будет ловить людей на улицах и требовать у туристов предъявлять документы. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и находящиеся там лица.