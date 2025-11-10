Граница Латвии под давлением: число попыток нелегального пересечения выросло вдвое
Латвия усиливает контроль на границе с Беларусью.
В Латвии

Граница Латвии под давлением: число попыток нелегального пересечения выросло вдвое

Поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе продолжает расти: за год пресечено более 11 тысяч попыток незаконного проникновения. Власти продлили режим усиленного контроля до конца декабря.

Государственная пограничная охрана (ГПО) в воскресенье предотвратила 52 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в ГПО. В целом за этот год пресечено уже 11 465 попыток незаконного пересечения границы, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По соображениям гуманности в Латвии приняты 30 человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

Ранее одна пользовательница соцсети Facebook поделилась в своем профиле довольно тревожным видео. По ее словам, на нем запечатлены мигранты, пересекшие границу Латвии, которые спокойно передвигались по частной территории.

