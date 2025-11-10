Граница Латвии под давлением: число попыток нелегального пересечения выросло вдвое

Государственная пограничная охрана (ГПО) в воскресенье предотвратила 52 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в ГПО. В целом за этот год пресечено уже 11 465 попыток незаконного пересечения границы, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По соображениям гуманности в Латвии приняты 30 человек.