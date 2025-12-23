Французская рождественская реклама стала сетевой сенсацией - почему же о ней говорят во всем мире?
Рождественская реклама одной из французских сетей супермаркетов идет наперекор трендам искусственного интеллекта — и добивается огромного успеха по всему миру.
Рождественская реклама французской сети супермаркетов Intermarche стала настоящей сенсацией и получила признание во всем мире за то, что делает то, что сегодня удается далеко не каждому бренду: по-настоящему трогает людей — и при этом без единого кадра, созданного с помощью генеративного искусственного интеллекта.
2-минутная реклама под названием «Le mal aimé» («Нелюбимый») начинается с маленького мальчика, который боится игрушечного волка. Отец рассказывает ему простую историю о одиноком волке, которого боятся другие животные. Затем кинорассказ переходит в анимацию. В ней показано, как волк пытается подружиться с лесными соседями, но не может развеять их страхи. В конце концов волк решает измениться и начинает готовить овощи. История завершается тем, что преобразившийся волк приходит на рождественский ужин с вегетарианским блюдом собственного приготовления.
Рекламу сопровождает французский хит 70-х годов «Le Mal Aimé» в исполнении Клода Франсуа. Видео набрало сотни миллионов просмотров за пределами Франции. Зрители от Европы до США делятся версиями ролика с субтитрами, оставляют восторженные комментарии и в некоторых случаях даже пишут, что хотели бы увидеть «Нелюбимого» в формате полнометражного фильма, а не двухминутной рекламы.
Поклонники восхищаются живописным анимационным миром этой маленькой детской сказки и радуются тому, что она не опирается на бездушные решения искусственного интеллекта, а использует традиционный художественный подход для рассказа эмоционально насыщенной истории.
Главный копирайтер агентства Romance Виктор Шевалье заявил: «Искусственный интеллект не умеет придумывать истории. Мы создаем истории». Он также добавил, что «успех нашей рекламы заключается в том, что мы уделили ей время».
В свою очередь председатель правления группы Les Mousquetaires, которой принадлежит Intermarche, Тьери Котийяр отметил, что компания продемонстрировала способность человеческого интеллекта вызывать «эмоции, отличные от эмоций робота».
Разумеется, нашлись и зрители, поспешившие пожаловаться на то, что реклама якобы продвигает вегетарианство, и запустившие привычную волну возмущения. Однако Котийяр дал, пожалуй, лучший ответ тем, кто никогда не упускает возможности пожаловаться на что угодно: «Речь не идет о том, чтобы побуждать людей отказываться от мяса. Идея в том, что никто не должен быть исключен — даже волк, который не станет есть своих новых друзей».