В Пярну хотят построить национальную спортивную арену

«В самом быстром варианте зал можно было бы завершить за пять лет, если все стороны будут сотрудничать и процесс пройдет гладко. Лично я надеюсь, что это удастся сделать за семь лет, но, например, строительство Nokia Arena в Тампере заняло 12–13 лет», — пояснила Вярме.