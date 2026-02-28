В Пярну хотят построить национальную спортивную арену
Муниципалитет Пярну направил в Олимпийский комитет Эстонии предложение, выразив готовность построить национальную многофункциональную арену.
По оценке самоуправления, строительство многофункциональной арены в Пярну необходимо для стимулирования регионального развития. Кроме того, как отметили в муниципалитете, после завершения строительства железнодорожной линии европейского стандарта Rail Baltica Пярну станет важным пунктом между Таллином и Ригой.
Как рассказала руководитель проектов Олимпийского комитета Эстонии Хелена Вярме, представители парламента, самоуправлений и Министерства культуры недавно посетили Финляндию, чтобы ознакомиться с бизнес моделью аналогичной арены.
Вярме отметила, что первый план проекта следует завершить в течение нескольких месяцев, хотя конкретное местоположение арены пока неизвестно. После этого государство примет решение, где и каким образом она будет построена.
При этом она подчеркнула, что не стоит ожидать завершения строительства новой национальной арены к EuroBasket 2029.
«В самом быстром варианте зал можно было бы завершить за пять лет, если все стороны будут сотрудничать и процесс пройдет гладко. Лично я надеюсь, что это удастся сделать за семь лет, но, например, строительство Nokia Arena в Тампере заняло 12–13 лет», — пояснила Вярме.
Ранее в Эстонии уже проходили дискуссии о месте расположения арены, поскольку интерес проявили как Таллин, так и Тарту.
Муниципалитет Тарту выразил готовность сотрудничать с государством по вопросу возможного строительства многофункционального зала.
Хотя ранее Таллин проявлял интерес к строительству арены, в коалиционном соглашении, подписанном после муниципальных выборов в октябре партиями «Отечество» и Центристской партией, многофункциональный зал не упоминается.
В прошлом году Олимпийский комитет Эстонии начал подготовительный этап проекта строительства многофункциональной арены, чтобы определить устойчивые решения для проведения крупных мероприятий.