Каллас созывает экстренное заседание министров иностранных дел ЕС
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила в соцсети X о том, что созывает экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам.
Заседание, которое состоится в воскресенье, созывается в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. "Я поддерживаю связь с нашими партнерами в странах Персидского залива. Неизбирательные нападения иранского режима на своих соседей несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну, и мы осуждаем это", - написала Кая Каллас.
I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
I have been in contact with our partners in the Gulf countries. The Iranian regime’s indiscriminate attacks against its…
"Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор", - добавила она.
Ранее Каллас назвала опасными последние события на Ближнем Востоке. В то же время она напомнила, что власти Ирана убили тысячи собственных граждан во время последних протестов и поддерживают различные террористические группировки в регионе, создавая угрозы для глобальной безопасности. Она также напомнила о санкциях ЕС против Ирана и поддержке ЕС дипломатических усилий для решения проблемы с ядерной программой Ирана. "Я пообщалась с главой МИД Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно координируется с арабскими партнёрами для поиска дипломатических путей. Сейчас приоритет — защита гражданских и соблюдение международного гуманитарного права. Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС", — отметила Каллас.
В субботу США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Иран предпринял масштабные действия, атаковав Израиль и важные для США военные цели в Персидском заливе и других частях Ближнего Востока.