Каллас созывает экстренное заседание министров иностранных дел ЕС

Ранее Каллас назвала опасными последние события на Ближнем Востоке. В то же время она напомнила, что власти Ирана убили тысячи собственных граждан во время последних протестов и поддерживают различные террористические группировки в регионе, создавая угрозы для глобальной безопасности. Она также напомнила о санкциях ЕС против Ирана и поддержке ЕС дипломатических усилий для решения проблемы с ядерной программой Ирана. "Я пообщалась с главой МИД Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно координируется с арабскими партнёрами для поиска дипломатических путей. Сейчас приоритет — защита гражданских и соблюдение международного гуманитарного права. Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС", — отметила Каллас.