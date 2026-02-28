Каллас созывает экстренное заседание министров иностранных дел ЕС
Каллас созывает экстренное заседание министров иностранных дел ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила в соцсети X о том, что созывает экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Заседание, которое состоится в воскресенье, созывается в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. "Я поддерживаю связь с нашими партнерами в странах Персидского залива. Неизбирательные нападения иранского режима на своих соседей несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну, и мы осуждаем это", - написала Кая Каллас. 

"Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор", - добавила она.

Ранее Каллас назвала опасными последние события на Ближнем Востоке. В то же время она напомнила, что власти Ирана убили тысячи собственных граждан во время последних протестов и поддерживают различные террористические группировки в регионе, создавая угрозы для глобальной безопасности. Она также напомнила о санкциях ЕС против Ирана и поддержке ЕС дипломатических усилий для решения проблемы с ядерной программой Ирана. "Я пообщалась с главой МИД Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно координируется с арабскими партнёрами для поиска дипломатических путей. Сейчас приоритет — защита гражданских и соблюдение международного гуманитарного права. Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС", — отметила Каллас.

В субботу США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Иран предпринял масштабные действия, атаковав Израиль и важные для США военные цели в Персидском заливе и других частях Ближнего Востока.

