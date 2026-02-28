airBaltic отменяет рейсы в Тель-Авив: самолет из Дубая развернули из-за начавшейся войны на Ближнем Востоке

Кроме того, в компании подтвердили агентству LETA, что утром в связи с событиями в регионе Ближнего Востока и ограничениями в отдельных воздушных пространствах рейс BT792 по маршруту Дубай–Рига вскоре после взлета из Дубай по соображениям безопасности вернулся обратно. После дозаправки самолет повторно вылетит в Ригу альтернативным маршрутом через воздушное пространство Египта или Саудовской Аравии. По пути предусмотрена посадка в Бухарест для смены экипажа, поскольку он достиг максимального допустимого лимита рабочего времени. Затем рейс продолжит путь в Ригу.