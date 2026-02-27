ВИДЕО: полицейский притворился фармацевтом, чтобы задержать "денежных мулов"

В этом случае пострадавшие получили звонок от лица, представившегося сотрудником Latvenergo, который якобы хотел заменить электросчетчики и предоставить скидку на услугу. Введенные в заблуждение, жители сообщили мошенникам свои персональные данные. Позднее с ними связались злоумышленники, выдававшие себя за полицейских. Они утверждали, что предыдущие звонящие были мошенниками и что банковские счета жителей находятся под угрозой. Затем с потерпевшими продолжил общение «сотрудник банка», который дал указания отправиться к банкоматам и снять наличные со своих счетов. Преступники требовали положить деньги в конверты и передать назначенным лицам, утверждая, что средства якобы будут зачислены на «безопасный банковский счет».