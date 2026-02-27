ВИДЕО: полицейский притворился фармацевтом, чтобы задержать "денежных мулов"
В феврале этого года сотрудники Государственной полиции задержали уже десять «денежных мулов» — курьеров, сотрудничавших с телефонными мошенниками. В том числе в последнюю неделю февраля в Риге, в микрорайоне Югла, задержание было проведено непосредственно в момент совершения преступления. В операции помогли и работники аптеки, которые одолжили полицейским халат фармацевта, чтобы те могли под прикрытием задержать преступников.
В среду, 25 февраля, с Государственной полицией связалась женщина, сообщившая, что ее муж в тот момент разговаривает по телефону с мошенниками. Преступники лгали, что звонят из банка, а позже заявили, что представляют службу безопасности и что по соображениям безопасности необходимо передать кредитную карту.
Обсудив с сотрудниками полиции правильный порядок действий, мужчина договорился встретиться с присланным мошенниками «денежным мулом» у одной из аптек в рижском микрорайоне Югла.
Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции, Северного управления Риги, немедленно выехали на запланированное место встречи. Один из полицейских одолжил у аптекаря халат фармацевта. Переодевшись, он наблюдал за происходящим.
Вскоре прибыл «денежный мул», которому по плану мужчина передал свою кредитную карту. После этого сотрудники Северного управления Риги задержали мошенника на месте. Неподалеку находился второй «денежный мул», который, заметив задержание, попытался скрыться на автомобиле. Через некоторое время экипаж полиции, перегородив дорогу беглецу, задержал и его.
Оба задержанных — граждане Латвии 1995 и 1994 годов рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и мошенничество.
В феврале этого года «денежные мулы», связанные с телефонным мошенничеством, были задержаны и в других местах. Сотрудники участка в Юрмале Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из 3-го бюро 2-го отдела Управления криминальной полиции 12 февраля задержали человека, прибывшего за деньгами обманутых жителей.
В этом случае пострадавшие получили звонок от лица, представившегося сотрудником Latvenergo, который якобы хотел заменить электросчетчики и предоставить скидку на услугу. Введенные в заблуждение, жители сообщили мошенникам свои персональные данные. Позднее с ними связались злоумышленники, выдававшие себя за полицейских. Они утверждали, что предыдущие звонящие были мошенниками и что банковские счета жителей находятся под угрозой. Затем с потерпевшими продолжил общение «сотрудник банка», который дал указания отправиться к банкоматам и снять наличные со своих счетов. Преступники требовали положить деньги в конверты и передать назначенным лицам, утверждая, что средства якобы будут зачислены на «безопасный банковский счет».
В расследуемом уголовном процессе потерпевшие передавали деньги не менее 13 раз. В общей сложности «денежным мулам», направленным организованной преступной группой, было передано не менее 24 000 евро.
Кроме того, 18 февраля сотрудники управления Пардаугавского Рижского регионального управления Государственной полиции задержали иностранного гражданина 1998 года рождения, действовавшего в качестве «денежного мула». В этом случае пострадавший поместил выманенные мошенниками деньги в пакомат. Подозреваемому была избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Также в этом месяце Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержало уже пятерых «денежных мулов». Еще двух курьеров задержали сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции.
По всем указанным случаям возбуждены уголовные процессы по фактам мошенничества, легализации преступно полученных средств или незаконных действий с финансовыми инструментами либо платежными средствами.
Чаще всего «денежных мулов» ищут через социальные сети, особенно через Telegram. Правоохранительные органы призывают жителей не соглашаться на предложения легкого заработка, особенно если без заключения трудового договора предлагается работа, связанная с получением и доставкой отправлений. За подобные преступные действия законом предусмотрено лишение свободы на многие годы.