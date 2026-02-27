Стало известно, что в России скоро полностью заблокируют Telegram
Telegram в России заблокируют в первых числах апреля. По информации Euronews, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.
Согласно изданию, решение властей окончательное. Одной из основных причин называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Роскомнадзор прокомментировал это так: "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".
Ранее российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что Telegram не будет ограничен в зоне боевых действий. Он добавил, что надеется, что со временем российские военнослужащие перейдут на "другие платформы".
При этом, по данным "Медиазоны", российским военным в Украине - на фоне ограничения работы мессенджера Telegram в России - рекомендовали не использовать для коммуникации так называемый национальный мессенджер Max.
О его создании было объявлено в марте 2025 года, его называли "убийцей" Telegram. Но несмотря на постепенную блокировку Telegram и WhatsApp ажиотажа Max среди россиян не вызвал. Пользователи жалуются на "дыры" в безопасности: отсутствие сквозного шифрования чатов, секретных чатов, самоудаляющихся сообщений, двухфакторной аутентификации. Но при этом Max собирает куда больше информации о пользователях, чем указано в политике конфиденциальности.
Ранее стало известно, что в отношении основателя Telegram Павла Дурова проводится проверка по делу о содействии терроризму.