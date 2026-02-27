Стало известно, что в России скоро полностью заблокируют Telegram

О его создании было объявлено в марте 2025 года, его называли "убийцей" Telegram. Но несмотря на постепенную блокировку Telegram и WhatsApp ажиотажа Max среди россиян не вызвал. Пользователи жалуются на "дыры" в безопасности: отсутствие сквозного шифрования чатов, секретных чатов, самоудаляющихся сообщений, двухфакторной аутентификации. Но при этом Max собирает куда больше информации о пользователях, чем указано в политике конфиденциальности.