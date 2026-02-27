В Латвии
Сегодня 12:03
ВИДЕО: разыскивается "мастер парковки", который повредил чужой автомобиль у торгового центра
Государственная полиция разыскивает мужчину, изображенного на фото, который на автомобиле Volvo повредил припаркованную машину у одного из торговых центров.
Как сообщают правоохранительные органы, мужчина не сообщил о происшествии в установленном законом порядке и после столкновения покинул место происшествия. Государственная полиция призывает откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация, способствующая установлению личности мужчины. Также полиция призывает откликнуться самого изображенного на фото человека, позвонив по телефону 67829175.
Ищут мужчину, изображенного на фото.