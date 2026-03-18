В Латвии расширяют основания для отказа в виде на жительство. Кого коснутся новые ограничения?
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду, 18 марта, поддержала в третьем чтении поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам — получателям временного вида на жительство, нарушившим законы Латвии.
До сих пор вид на жительство не выдавался, если иностранец был признан виновным в совершении преступления в Латвии или за рубежом, за которое по латвийскому законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет. Это не распространялось на случаи, когда судимость погашена или снята, либо прошло не менее пяти лет после отбытия наказания за преступления, совершенные за границей.
Поправки предусматривают расширение этих критериев: вид на жительство не будут выдавать иностранцам, осужденным за любое преступление, за которое по законам Латвии предусмотрена уголовная ответственность. Также уточняются основания для отказа в выдаче долгосрочной визы — виза будет отклонена, если иностранец признан виновным судом или по предписанию прокурора в совершении преступления, за которое предусмотрено уголовное наказание.
При выдаче и регистрации видов на жительство предусмотрено последовательное применение более широких прав на отказ — не выдавать разрешение, если лицо в установленном законом порядке признано виновным в совершении преступного деяния, за которое латвийским законом предусмотрено уголовное наказание, — одновременно сохраняя исключения для случаев, когда судимость погашена или снята, существуют соображения в интересах Латвийского государства или необходимо соблюдение международных обязательств.
Что касается аннулирования временного вида на жительство, уточнено, что оно может быть аннулировано, если лицо признано виновным в совершении преступного деяния приговором суда или предписанием прокурора. Также вводится новая норма, позволяющая аннулировать разрешение, если после оценки компетентных органов установлено, что иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности, в том числе систематически (три и более раза в течение 12 месяцев) совершая административные правонарушения.
Кроме того, закрепляется, что постоянный вид на жительство также может быть аннулирован, если лицо признано виновным в совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Для обеспечения более безопасной и эффективной процедуры выдворения в законе уточняется, что Государственная пограничная служба сможет задерживать иностранца, если он признан виновным в совершении преступления, за которое предусмотрено уголовное наказание.
Поправки к Закону об иммиграции еще предстоит рассмотреть в третьем чтении на заседании Сейма.