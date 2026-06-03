Известный британский путешественник нелестно высказался о Латвии, назвав страну "гопником в Адидас"
Известный британский путешественник и автор YouTube-канала Bald and bankrupt обобщил свой многолетний опыт экспедиций в страны бывшего СССР, сотен встреч и визовых испытаний, сформировав своей рейтинг бывших республик. Латвия заняла не самое высокое место.
Каждое государство блогер оценивал через призму местной атмосферы, открытости людей, советского архитектурного наследия и бытовых контрастов.
15. Туркменистан. Худшая и самая проблемная страна рейтинга. Путешественник раскритиковал жесткие визовые барьеры, тотальное отсутствие свободы перемещения, обязательное сопровождение гидов, а также плохие дороги, перебои с интернетом и комендантский час.
14. Казахстан. Главными минусами названы агрессивные таксисты, невыразительные города и изнурительные многодневные поездки на поездах сквозь пустынные степи.
13. Азербайджан. Несмотря на комфорт Баку и дружелюбие жителей, страна показалась автору однообразной. По его мнению, за пределами столицы туристу практически нечего смотреть после нескольких дней пребывания.
12. Эстония. Технологически развитый, чистый и безопасный Таллин блогер счел слишком скучным и стерильным для приключенческого туризма, где полностью исключены риски встретить коррумпированную полицию или хулиганов. Рискнем предположить, однако, что блогер многое упустил из эстонского колорита.
11. Таджикистан. Привлек автора сложным процессом получения визы, глубокой историей, монументальной советской архитектурой и живописными горными пейзажами.
10. Грузия. Вопреки туристическому триумфу, уникальной кухне и кавказским ландшафтам, страна потеряла позиции в рейтинге из-за хамского сервиса и личного негативного опыта блогера.
9. Латвия. Получила от путешественника характеристику «брата Эстонии, гопника в Адидас» за отдельные места со специфической криминальной атмосферой (Даугавпилс), пережитки советского прошлого (в частности, старомодные столовые) и резкие социальные контрасты между провинциями. Интересно, что другие страны блогер как раз хвалит за наличие "советских столовых".
8. Узбекистан. Завоевал симпатию британца обилием древних памятников Великого шелкового пути, крайне низким уровнем цен и колоритным переплетением советских и национальных элементов.
7. Армения. Страна зацепила автора богатейшим калейдоскопом исторических памятников, ярким ритмом жизни и бережно сохраненной советской эстетикой.
6. Литва. Заняла высокое место благодаря тесным личным связям блогера — здесь проживают его близкие друзья, а местная аудитория канала демонстрирует сильное чувство сплоченности.
5. Россия. Имеет для автора сакральное значение — именно в Москву начала 90-х он совершил свой первый юношеский вылет, погрузившись в ночную жизнь столицы. Однако криминальные инциденты в провинции, задержание в Сибири и принудительные публичные извинения опустили страну на пятое место.
4. Кыргызстан. Попал в топ за счет мощного заряда положительных эмоций, искреннего гостеприимства и преданных друзей, несмотря на ряд пережитых там опасных моментов.
3. Украина. Главная туристическая любовь британца, которую он посетил рекордные 30 раз, начиная с 1993 года. Блогер подчеркнул, что Украина прекрасна далеко за пределами столицы, выделив Одессу, Харьков, Львов и Переяслав. Местное население он назвал идеальным сплавом славянского гостеприимства и здорового пофигизма, отдельно восхитившись «легендарными бабушками» и уникальной кухней.
2. Молдова. Настоящая «скрытая жемчужина» Европы с аутентичным советским прошлым и невероятно радушными людьми. Особого упоминания удостоилось Приднестровье, ставшее для иностранца уникальным историческим аттракционом.
1. Беларусь. Абсолютный фаворит и победитель рейтинга. Блогер посвятил этой стране книгу еще до запуска YouTube-канала, а позже снимал репортажи из зараженных радиацией зон. Для британца Беларусь стала лучшей благодаря душевным встречам с отшельниками в лесах и местными жителями в зоне отчуждения, с которыми он делился историями под местную водку.