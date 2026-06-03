Известный британский путешественник нелестно высказался о Латвии, назвав страну "гопником в Адидас"

1. Беларусь. Абсолютный фаворит и победитель рейтинга. Блогер посвятил этой стране книгу еще до запуска YouTube-канала, а позже снимал репортажи из зараженных радиацией зон. Для британца Беларусь стала лучшей благодаря душевным встречам с отшельниками в лесах и местными жителями в зоне отчуждения, с которыми он делился историями под местную водку.