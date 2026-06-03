Рижская дума упорно пытается пересадить жителей столицы на велосипеды. Что будет сделано в этом году?
Рига продолжает делать ставку на велосипедный транспорт: уже этим летом завершится строительство трех веломаршрутов в пригороды, а в ближайшие годы сеть велодорожек пополнится новыми участками в центре города и жилых районах. В планах — связать отдельные маршруты в единую систему.
Как сообщает Рижская дума, этим летом близится к завершению строительство трех важных региональных веломаршрутов, которые соединят Ригу с пригородами. Это маршруты «Рига — Бабите — Пинки», «Рига — Кекава» и «Рига — Улброка». Новые велодорожки будут особенно нужны для жителей Иманты, Золитуде, Торнякалнса, Зиепниеккалнса, Катлакалнса, Плявниеков, Пурвциемса и Дрейлини.
В рамках проектов строятся не только велодорожки, но и благоустраивается окружающая территория — обновляются тротуары, улучшается организация движения, проводится озеленение и благоустройство. Завершить строительные работы планируется к концу июля, после чего объекты будут введены в эксплуатацию и станут доступны жителям уже этим летом.
Следующим важным проектом станет строительство велодорожки на набережной 11 Ноября. На участке между Вантовым мостом и Железнодорожным мостом планируется построить около 1,1 километра велодорожки, отделенной от потоков пешеходов и автотранспорта. Она станет частью будущего маршрута, который соединит центр города с Кенгарагсом, Румбулой и районом Дарзини.
В 2026 году также запланировано строительство новых объектов велоинфраструктуры на улице Гранита и на маршруте «Румбула — Дарзини». В нескольких районах продолжается проектирование следующих участков велодорожек. Новые соединения планируются в Дзирциемсе и Ильгюциемсе (улица Буллю), в Плявниеках (улицы Илукстес и Андрея Сахарова), в Кенгарагсе (улица Бралю Каудзишу), а также вдоль улиц Улброкас и Катлакална.
Одновременно завершено проектирование будущих веломаршрутов, в том числе велодорожки на улице Бривибас гатве и маршрута «Вецаки — Царникава». В ближайшее время будут приняты решения о дальнейшей реализации этих проектов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Земгале строят два крупных объекта инфраструктуры для велосипедистов.