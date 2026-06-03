Рижская дума упорно пытается пересадить жителей столицы на велосипеды. Что будет сделано в этом году?

В 2026 году также запланировано строительство новых объектов велоинфраструктуры на улице Гранита и на маршруте «Румбула — Дарзини». В нескольких районах продолжается проектирование следующих участков велодорожек. Новые соединения планируются в Дзирциемсе и Ильгюциемсе (улица Буллю), в Плявниеках (улицы Илукстес и Андрея Сахарова), в Кенгарагсе (улица Бралю Каудзишу), а также вдоль улиц Улброкас и Катлакална.