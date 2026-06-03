Суд в Юрмале вынес приговор врачу по делу о сексуальном насилии над пациентками
Фото: Shutterstock
Сегодня суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу (иллюстративное фото.).
В Латвии

Суд в Юрмале вынес приговор врачу по делу о сексуальном насилии над пациентками

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Громкое дело, потрясшее латвийское общество, завершилось обвинительным приговором: суд отправил иммунолога Евгения Никифоренко в тюрьму на 13 лет за сексуальное насилие над пациентками и запретил ему работать врачом.

В ходе судебных прений прокурор требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы и пять лет пробационного надзора с запретом работать в качестве лечащего и вспомогательного медицинского персонала в течение десяти лет, сообщили в прокуратуре.

Сегодня суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу, по которому врач-иммунолог обвинялся в совершении семи преступных деяний. После подготовки полного текста приговора его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Потерпевшими по делу признаны пять пациенток врача, которые в общей сложности требовали компенсации морального вреда в размере 14 000 евро.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признал, как и заявленные потерпевшими компенсации. Показания Никифоренко давал только в ходе судебного следствия, продолжая отрицать свою вину.

Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром расследовательской журналистики "Re:Baltica" ранее сообщило, что, согласно заявлениям потерпевших, врач-иммунолог проводил над ними не соответствующие его специальности, а скорее гинекологические манипуляции, а также такие, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога. Пациентки расценили действия врача как сексуальное использование.

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