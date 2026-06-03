Суд в Юрмале вынес приговор врачу по делу о сексуальном насилии над пациентками

Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром расследовательской журналистики "Re:Baltica" ранее сообщило, что, согласно заявлениям потерпевших, врач-иммунолог проводил над ними не соответствующие его специальности, а скорее гинекологические манипуляции, а также такие, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога. Пациентки расценили действия врача как сексуальное использование.