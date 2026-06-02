Из начальников - в дворники: обнаружено, что люди в Латвии все чаще идут вниз по карьерной лестнице
В различных отраслях работодатели все чаще сталкиваются с кандидатами, чей предыдущий опыт или квалификация кажутся слишком высокими для требований к конкретной должности. Но если раньше к так называемым «слишком квалифицированным» кандидатам нередко относились с осторожностью, то сейчас отношение постепенно меняется.
В компании по управлению персоналом BIURO отмечают, что на эту тенденцию влияют более широкие изменения на рынке труда и в обществе в целом. Наряду с профессиональным ростом и уровнем оплаты труда для людей все большее значение приобретают гибкость, баланс между работой и личной жизнью, а также предсказуемые условия труда.
Во многих случаях интерес к менее квалифицированной должности больше не означает, что человеку не хватает карьерных возможностей. Нередко люди вполне осознанно оценивают, в какой среде они хотят работать, какой темп работы способны поддерживать в долгосрочной перспективе и какую повседневную жизнь хотят для себя создать. Одни решают уйти с должностей с высоким уровнем стресса, другие задумываются о полной смене карьеры или ищут более стабильную работу с более подходящим для себя балансом между работой и личной жизнью.
Эту тенденцию все чаще можно наблюдать и в производстве, складской сфере, обслуживании клиентов и розничной торговле, где работодатели встречают кандидатов с самым разным профессиональным опытом, включая опыт специалистов и руководителей.
Все уже не так однозначно
«Человек может осознанно выбрать другую рабочую среду, более предсказуемый график или менее напряженную должность, чем раньше. Кроме того, это вовсе не означает, что он становится менее мотивированным или менее ценным сотрудником. В то время, когда все больше говорят о профессиональном выгорании и стрессе на работе, многие также переосмысливают, чего на самом деле ожидают от своей карьеры и повседневной работы», - отмечают эксперты.
В то же время эксперты рынка труда отмечают, что предыдущий опыт часто может быть преимуществом и на должностях, которые на первый взгляд кажутся более простыми. Кандидаты с более широким профессиональным опытом нередко привносят практические знания, трудовую дисциплину и навыки, которые не всегда можно оценить только по названию должности или уровню квалификации. Поэтому работодатели все чаще смотрят не только на формальную квалификацию, но и на реальные навыки кандидата, его мотивацию и предыдущий опыт.
Тенденции на рынке труда показывают, что карьерные пути становятся все менее линейными. Люди чаще меняют отрасли, пробуют разные виды работы и заново определяют для себя, что означает профессиональный рост и удовлетворенность работой. Поэтому и понятие «слишком квалифицированный кандидат» уже не является таким однозначным, как раньше.
