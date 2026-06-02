К часу Х готовы? Что показала сегодняшняя проверка системы тревоги

В Видземе проверены 26 из 28 установленных сирен тревоги. Все они сработали без сбоев. Работа двух сирен тревоги не проверялась, так как сейчас меняется их местоположение. Одна из этих сирен находится в Салацгриве, а другая - в Мадоне.