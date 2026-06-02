К часу Х готовы? Что показала сегодняшняя проверка системы тревоги
Проверка системы раннего оповещения в Латвии выявила лишь одну несработавшую сирену, тогда как сотовые оповещения прошли успешно. Специалисты анализируют данные, чтобы улучшить работу всех звеньев системы.
Проверялась техническая готовность сирен тревоги, качество работы и слышимость. В общей сложности из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159, а одна не сработала. Четыре сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги.
В Риге и Рижском регионе было проверено 55 сирен, из них без сбоев сработали 54. В Курземе проверены 28 из 29 установленных сирен тревоги. Без сбоев сработали 27 сирен, а одна продемонстрировала сбой. Работа сирены тревоги, установленной в Сабиле, не проверялась.
В Земгале проверены 22 из 23 установленных сирен тревоги. Из них без сбоев сработали 22. Работа одной сирены, установленной в Тукумсе, не проверялась. В Латгале проверены все 29 установленных сирен тревоги, и все они сработали без сбоев.
В Видземе проверены 26 из 28 установленных сирен тревоги. Все они сработали без сбоев. Работа двух сирен тревоги не проверялась, так как сейчас меняется их местоположение. Одна из этих сирен находится в Салацгриве, а другая - в Мадоне.
Во второй раз вместе с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии были разосланы сотовые оповещения. Отправка таких оповещений позволила проверить, работает ли внедренная в Латвии система сотового вещания без технических сбоев.
Информационный центр Министерства внутренних дел указал, что получение оповещения по сотовой сети зависит не только от работы системы и инфраструктуры операторов мобильной связи - большую роль играют и решения разработчиков операционных систем для смартфонов и производителей смартфонов, которые реализуют выдвинутые требования по отображению оповещений сотовой сети на смартфонах, например, получение определенных оповещений по умолчанию.
В свою очередь, жителям важно следить за обновлением программного обеспечения смартфонов, когда это требуется, поскольку таким образом активируется получение оповещений по сотовой сети и последние изменения системы.
Начальник Информационного центра Министерства внутренних дел Арис Дзерванс указал, что главная задача таких тестов национального масштаба - на практике проверить все звенья системы и выявить места, где необходимы улучшения. Со стороны Информационного центра Министерства внутренних дел отправка сигнала прошла успешно. В настоящее время центр в тесном сотрудничестве с операторами мобильной связи проводит детальный анализ данных.
Сотовое вещание на данный момент является самым современным и оперативным из доступных в Латвии инструментов оповещения и позволяет в короткий срок отправить на смартфоны жителей, находящихся на конкретной территории, уведомление о прогнозируемой или существующей угрозе и необходимых действиях.
Задача сирен тревоги и системы сотового оповещения - предупреждать жителей в случае природной или техногенной катастрофы или ее угрозы. В стране на данный момент установлено 164 сирены тревоги, поэтому их слышно не на всей территории страны.
Важно, что в чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения, например, передача информации через громкоговорители и звуковые системы транспортных средств оперативных служб, а также обход жилых домов.