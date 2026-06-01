Во всей Европе жалуются на дороговизну продуктов питания, но Латвия выделяется особо
Инфляция снижается, а побочные эффекты войны с Ираном пока удаётся держать под контролем. Так почему же поход в супермаркет по-прежнему напоминает небольшое финансовое самоистязание? Euronews попытался проанализировать причины происходящего, особо выделив Латвию.
Взлет за шесть лет
Когда аналитики говорят, что продовольственная инфляция «упала до 2,8%», это означает, что еда дорожает медленнее, а не дешевеет. При падении инфляции цены не идут вспять — они лишь перестают расти так быстро. Гора остаётся на месте, даже если подъём становится менее крутым.
По данным гармонизированной статистики Eurostat, в ЕС продукты питания и безалкогольные напитки за последнее десятилетие подорожали сильнее всего среди всех категорий потребительских товаров: с 2016 по 2025 год их цены выросли на 33,2% — больше, чем на энергоносители, услуги или любой другой компонент потребительской корзины.
Во всём мире, по данным ОЭСР, уровень цен на продукты к середине 2025 года оказался почти на 46% выше, чем в декабре 2019-го. На такой масштабный рост потребовалось всего шесть лет, тогда как до пандемии на сопоставимое увеличение уходило около шестнадцати.
Большую роль играет и психология. Исследование потребительских ожиданий Европейского центрального банка (ЕЦБ) показывает, что именно цены на продукты сильнее всего влияют на общее восприятие инфляции — потому что люди часто ходят за продуктами, еда занимает значительную часть семейного бюджета, а возможностей отказаться от неё или заменить чем-то другим немного.
По данным ЕЦБ, каждый третий потребитель в зоне евро сегодня тревожится, сможет ли он позволить себе те продукты, которые хочет.
Шок еще впереди
По данным Eurostat, в первом квартале 2025 года цены на молоко выросли на 12,6%, на яйца — на 10,7%, на зерновые — на 9,6% в годовом выражении.
Это базовые ресурсы, и до прилавков супермаркетов они доходят с задержкой в несколько месяцев. Тем временем из 64 видов продуктов, за которыми следит Eurostat, в 2025 году подорожали все, кроме восьми. Шоколад прибавил 17,8%, замороженные фрукты — 13%, говядина и телятина — 10%.
В пяти странах ЕС яйца подскочили в цене на 20% и более, в том числе на 29% в Чехии и на 27% в Словакии.
Глубже по цепочке поставок вновь назревают проблемы. В апрельском обзоре Всемирного банка по продовольственной безопасности за 2026 год отмечается почти 46-процентный месячный скачок цен на карбамид, ключевое азотное удобрение, вызванный перебоями на энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке.
ЕЦБ прямо указывает на «задержанные эффекты прошлых подорожаний на мировых рынках продовольственных товаров» как на одну из причин, по которой инфляция на продукты останется повышенной как минимум до 2027 года. Согласно прогнозам экспертов банка, она будет держаться «немного выше 2%» в течение всего этого периода.
Между ростом издержек у фермеров и повышением цен в магазинах часто проходит время. Ценовые шоки, приходящиеся на весну на уровне фермерских хозяйств, обычно достигают потребителей к осени.
Где хуже всего?
Общая по всему ЕС цифра продовольственной инфляции на уровне около 2,8% в 2025 году звучит терпимо — по крайней мере, если вы живёте в Париже или Риме. Но картина выглядит куда мрачнее, если вы живёте в Бухаресте или Риге.
Во Франции инфляция на продукты в 2025 году составила всего 0,7%, в Румынии — 6,7%. Но годовые показатели отражают лишь скорость изменения. Более полную картину того, где сейчас находятся цены, даёт гармонизированный индекс потребительских цен Eurostat по продуктам питания (HICP), который отслеживает накопленные уровни цен с 2015 года.
Венгрия имеет значение индекса 204,56, то есть цены на продукты там более чем удвоились по сравнению с 2015 годом. В Эстонии показатель равен 180, в Литве — 177, в Польше — 174. Для Франции он составляет 135.
Особенно тяжело то, что на еду приходится куда большая доля семейных бюджетов в Восточной Европе, чем в Западной.
В Румынии, по данным национальных счетов Eurostat, домохозяйства тратят на продукты и безалкогольные напитки около 25% своих доходов. В Болгарии эта доля составляет примерно 21%, в Латвии — 20%.
Для сравнения: в Германии на еду приходится 11,5% доходов, в Люксембурге — 9,3%, в Нидерландах — 11,7%.
"Страна, где продукты стоят в 2,5 раза дороже, чем в 2015 году, и где четверть доходов домохозяйств уходит на еду, живёт в совсем другой реальности, чем Франция — даже если обе формально находятся в еврозоне, где ЕЦБ стремится удерживать инфляцию около целевых 2%", - указывает Euronews.
