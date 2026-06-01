Во всей Европе жалуются на дороговизну продуктов питания, но Латвия выделяется особо

Во всём мире, по данным ОЭСР, уровень цен на продукты к середине 2025 года оказался почти на 46% выше, чем в декабре 2019-го. На такой масштабный рост потребовалось всего шесть лет, тогда как до пандемии на сопоставимое увеличение уходило около шестнадцати.