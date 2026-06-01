Предприятие Latvijas Valsts ceļi обратилось к автоводителям с особым предупреждением
Отдел информации

Otkrito.lv

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, с началом летних каникул на улицах и возле автомобильных дорог станет больше детей. Водителей призывают быть особенно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов. Родителям, в свою очередь, рекомендуется напомнить детям о правилах дорожного движения.

В сельской местности, поселках и небольших городах, где дети ранее не находились ежедневно, теперь начнут появляться отдыхающие, в том числе дети. LVC обращает внимание, что в периоды засухи грунтовые дороги сильно пылят, а видимость может ухудшаться. Водителей призывают соблюдать осторожность и выбирать соответствующую скорость движения.

LVC напоминает, что использовать средства микромобильности в состоянии алкогольного опьянения запрещено. В местах, где вдоль государственных автомобильных дорог имеется велосипедная инфраструктура, пользователи велосипедов, различных видов самокатов и других средств микромобильности обязаны пользоваться предназначенной для них инфраструктурой. К сожалению, наблюдаются случаи, когда для передвижения на средствах микромобильности продолжают использовать полосы автомобильных дорог.

Велосипедисты должны двигаться по дороге в один ряд, как можно ближе к правому краю полосы движения. Выезжать дальше на проезжую часть разрешается только для объезда препятствия, опережения или обгона, выполнения левого поворота либо разворота для движения в обратном направлении. В Латвии движение на велосипеде разрешено:

  • по велосипедной полосе;
  • если велосипедной полосы нет, велосипедистам рекомендуется двигаться по проезжей части;
  • на велосипедах также разрешено ездить по полосам общественного транспорта, если установлена соответствующая дополнительная табличка.

Согласно Правилам дорожного движения, водители велосипедов и электросамокатов в возрасте до 17 лет обязаны использовать застегнутый защитный шлем. В целях личной безопасности шлем рекомендуется использовать всем велосипедистам.

Водителям велосипедов запрещается:

  • ехать, не держась за руль;
  • двигаться, держась за другое движущееся транспортное средство;
  • перевозить груз, который затрудняет управление или создает опасность для других участников дорожного движения;
  • перевозить пассажиров на велосипеде, если он специально не предназначен для этого;
  • буксировать другие транспортные средства, за исключением прицепов, специально изготовленных для этой цели;
  • двигаться по полосе встречного движения.

