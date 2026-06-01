Предприятие Latvijas Valsts ceļi обратилось к автоводителям с особым предупреждением
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, с началом летних каникул на улицах и возле автомобильных дорог станет больше детей. Водителей призывают быть особенно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов. Родителям, в свою очередь, рекомендуется напомнить детям о правилах дорожного движения.
В сельской местности, поселках и небольших городах, где дети ранее не находились ежедневно, теперь начнут появляться отдыхающие, в том числе дети. LVC обращает внимание, что в периоды засухи грунтовые дороги сильно пылят, а видимость может ухудшаться. Водителей призывают соблюдать осторожность и выбирать соответствующую скорость движения.
LVC напоминает, что использовать средства микромобильности в состоянии алкогольного опьянения запрещено. В местах, где вдоль государственных автомобильных дорог имеется велосипедная инфраструктура, пользователи велосипедов, различных видов самокатов и других средств микромобильности обязаны пользоваться предназначенной для них инфраструктурой. К сожалению, наблюдаются случаи, когда для передвижения на средствах микромобильности продолжают использовать полосы автомобильных дорог.
Велосипедисты должны двигаться по дороге в один ряд, как можно ближе к правому краю полосы движения. Выезжать дальше на проезжую часть разрешается только для объезда препятствия, опережения или обгона, выполнения левого поворота либо разворота для движения в обратном направлении. В Латвии движение на велосипеде разрешено:
- по велосипедной полосе;
- если велосипедной полосы нет, велосипедистам рекомендуется двигаться по проезжей части;
- на велосипедах также разрешено ездить по полосам общественного транспорта, если установлена соответствующая дополнительная табличка.
Согласно Правилам дорожного движения, водители велосипедов и электросамокатов в возрасте до 17 лет обязаны использовать застегнутый защитный шлем. В целях личной безопасности шлем рекомендуется использовать всем велосипедистам.
Водителям велосипедов запрещается:
- ехать, не держась за руль;
- двигаться, держась за другое движущееся транспортное средство;
- перевозить груз, который затрудняет управление или создает опасность для других участников дорожного движения;
- перевозить пассажиров на велосипеде, если он специально не предназначен для этого;
- буксировать другие транспортные средства, за исключением прицепов, специально изготовленных для этой цели;
- двигаться по полосе встречного движения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским автоводителям и пассажирам сделают неплохой подарок на деньги ЕС.