Европейская страна потеряла статус "сейфа планеты". Куда ушли деньги богачей?
Как сообщает Bloomberg, согласно свежим выкладкам, мультимиллионеры со всего мира массово переводят свои сбережения в юрисдикцию Гонконга, лишая консервативную Швейцарию многовекового лидерства.
Макроэкономический сдвиг зафиксирован в свежем глобальном аудите консалтинговой группы Boston Consulting Group (BCG). По итогам 2025 года чистый объем иностранных активов под управлением гонконгских финансовых институтов продемонстрировал двухзначный рывок на 10,7%, закрепившись на рекордной планке 2,95 триллиона долларов. Швейцарские банки впервые в истории оказались в роли догоняющих с результатом 2,946 триллиона долларов. Специалисты BCG подчеркивают, что за счет колоссальной скорости генерации новых сверхвысоких доходов внутри азиатского региона уже к 2030 году финансовый разрыв между двумя лидерами может составить около 600 миллиардов долларов в пользу Востока.
Согласно обнародованному исследованию BCG, итоговая иерархия ключевых офшорных зон планеты распределилась следующим образом:
- Гонконг: 2,950 трлн долларов (годовой прирост — 10,7%, ожидаемая динамика до 2030 года — 9% ежегодно);
- Швейцария: 2,946 трлн долларов (годовой прирост — 7,6%, ожидаемая динамика до 2030 года — 6% ежегодно);
- Сингапур: 2,1 трлн долларов (годовой прирост — 10,3%, ожидаемая динамика до 2030 года — 9% ежегодно);
- Соединенные Штаты: 1,6 трлн долларов (годовой прирост — 7,7%, ожидаемая динамика до 2030 года — 6% ежегодно);
- Великобритания: 1,0 трлн долларов (годовой прирост — 7,0%, ожидаемая динамика до 2030 года — 5% ежегодно);
- ОАЭ: 700 млрд долларов (годовой прирост — 11,1%, ожидаемая динамика до 2030 года — 6% ежегодно).
В целом, вопреки макроэкономической турбулентности и высокой волатильности, суммарный объем частных накоплений на планете увеличивается самыми высокими темпами за последние пять лет, достигнув в консолидированном выражении 333 триллионов долларов. При этом на мировом рынке произошло четкое разделение сфер влияния. Если европейские, латиноамериканские и ближневосточные инвесторы по-прежнему заводят деньги через традиционные каналы в Швейцарии, США и Великобритании, то Гонконг и Сингапур сформировали полностью автономную, сверхуспешную экосистему, нацеленную на аккумулирование и обслуживание азиатских бюджетов.
