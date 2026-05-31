Какой будет первая неделя лета: синоптики говорят о дождях, грозах и тепле до +24
Новая неделя в Латвии начнется с переменчивой погоды: местами пройдут небольшие дожди, по ночам возможен туман, а уже к середине недели станет заметно теплее. Однако летнее тепло придет вместе с осадками — во второй половине недели влияние циклона усилится, и дождливых дней станет больше.
В понедельник местами облака принесут небольшой дождь. Ночью в отдельных восточных районах сгустится туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на юго-востоке Латвии и на морском побережье — +5…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
Во вторник и среду солнце будет чередоваться с облаками. Во вторник с середины дня в западных и центральных районах ожидается дождь. В ночь на среду местами еще будет идти дождь, а днем осадки уже ожидаются на более широкой территории, местами возможна и гроза. При слабом ветре по ночам местами будет образовываться туман. Ночи станут теплее: минимальная температура воздуха в основном составит +8…+13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов, на побережье Курземе — до +15…+20 градусов.
Во второй половине недели сохранится по-летнему теплая погода. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. Однако усилится влияние обширного циклона, поэтому дни будут дождливыми.