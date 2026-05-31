Какой будет первая неделя лета: синоптики говорят о дождях, грозах и тепле до +24

Во вторник и среду солнце будет чередоваться с облаками. Во вторник с середины дня в западных и центральных районах ожидается дождь. В ночь на среду местами еще будет идти дождь, а днем осадки уже ожидаются на более широкой территории, местами возможна и гроза. При слабом ветре по ночам местами будет образовываться туман. Ночи станут теплее: минимальная температура воздуха в основном составит +8…+13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов, на побережье Курземе — до +15…+20 градусов.