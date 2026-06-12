Отпуск на диване: для многих жителей Латвии отдых вне дома - большая роскошь

Наибольшую часть бюджета, выделенного на туризм, жители Латвии расходуют на зарубежные поездки. Расходы на путешествия за границу составляют около 83% всех туристических затрат, что ставит Латвию в один ряд со странами ЕС (Люксембургом, Бельгией, Мальтой и Кипром), жители которых тратят на туризм за пределами своей страны больше всего.