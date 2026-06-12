Отпуск на диване: для многих жителей Латвии отдых вне дома - большая роскошь
Почти каждый третий житель Латвии — 28,9% населения — не может позволить себе провести недельный отпуск вне дома. Об этом, ссылаясь на последние данные Eurostat, сообщают представители банка Citadele.
Прогресс неравномерный
«Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью», — комментирует руководитель по клиентскому опыту банка Citadele Гинта Земгале.
«В Латвии десять лет назад недельное путешествие не могли себе позволить 37,1% населения. Данные показывают, что финансовые возможности жителей выросли, однако прогресс происходит неравномерно. Во всех трех странах Балтии от поездок по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пенсионеры», — поясняет Гинта Земгале.
Лучшая ситуация в странах Балтии наблюдается в Эстонии, где недельный отдых не может позволить себе наименьшая доля населения — 25,8%. В свою очередь, в Литве этот показатель является самым высоким и достигает 30,9%. Для сравнения: средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) в прошлом году составлял 27,5%.
Чаще путешествуем по Латвии
Опубликованные в конце прошлого года данные Eurostat за 2024 год показывают, что жители Латвии совершили 4,89 миллиона поездок. Более половины из них — 63,3% — пришлись на путешествия внутри страны, а остальные 36,7% — на зарубежные поездки.
Средняя продолжительность поездки составила 3,5 ночи, однако количество ночевок в Латвии и за рубежом различалось: внутри страны путешественники проводили в среднем 2,3 ночи, а за границей — 5,5 ночи.
За границей экономим
Наибольшую часть бюджета, выделенного на туризм, жители Латвии расходуют на зарубежные поездки. Расходы на путешествия за границу составляют около 83% всех туристических затрат, что ставит Латвию в один ряд со странами ЕС (Люксембургом, Бельгией, Мальтой и Кипром), жители которых тратят на туризм за пределами своей страны больше всего.
Во время зарубежных поездок жители Латвии тратили в среднем 110 евро за одну ночь пребывания. В Латвии эти расходы составляли в среднем 31 евро за ночь.
В целом жители Латвии тратят на туризм значительно меньше, чем среднестатистический путешественник в ЕС. Средний показатель по ЕС в 2024 году составлял 78 евро за ночь во время поездок внутри страны и 135 евро за ночь во время поездок за границу.