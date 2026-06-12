Советский "Диснейленд" в центре Риги: как появился и изменился знаменитый "Детский мир"
На углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге есть здание, название которого для нескольких поколений рижан звучит почти как пароль из детства: Bērnu pasaule — «Детский мир». Сегодня это уже не тот универсам мечты, куда ехали за редкими игрушками, школьными принадлежностями и детской одеждой. Но само место по-прежнему остается частью городской памяти: его знают даже те, кто давно не был внутри.
История «Детского мира» началась в советское время. Здание торгового центра было сдано в эксплуатацию в 1963 году, а сам универсальный магазин начал работу летом 1964 года. Он появился на перекрестке тогдашней улицы Революции, ныне Матиса, и улицы Кришьяня Барона.
Для Риги это был не просто еще один магазин. «Детский мир» стал первым в Латвии крупным специализированным магазином, где в одном месте можно было купить товары для детей. В условиях советской торговли, где нужные вещи часто приходилось искать по всему городу, такой формат сам по себе был событием.
В советской Риге «Детский мир» быстро стал почти культовой точкой. Это был магазин не только для рижан: сюда приезжали покупатели из других городов Латвийской ССР и даже гости из других республик Советского Союза. Само название сохранилось именно с тех времен, когда центр считался одним из крупнейших и самых популярных продавцов детских товаров в Латвийской ССР.
Архитектурно здание тоже было заметным для своего времени. Универмаг построили по проекту архитекторов Иосифа Гольденберга и Леона Вайчулайтиса, а общая площадь торговых помещений составляла около 3700 квадратных метров. Для начала 1960-х годов это был крупный и современный объект торговли.
Чтобы понять значение этого места, важно вспомнить контекст. В советской Риге больших универсальных магазинов было немного. До появления «Детского мира» главным символом крупной торговли оставался Центральный универсальный магазин. В 1964 году к нему добавился «Детский мир» — уже со своей специализацией, узнаваемым образом и витринами, которые помнили многие дети. В публикациях о рижской торговле отдельно вспоминается витрина с Буратино и Карабасом-Барабасом у входа.
Для детей поход туда был не просто бытовым делом. Взрослые могли воспринимать поездку как необходимость — купить одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки. Но для ребенка это было почти путешествие. В советской повседневности, где выбор был ограничен, витрины, игрушки и сама возможность увидеть много «детских» вещей в одном месте создавали ощущение праздника. В одном из материалов Латвийского телевидения «Детский мир» даже сравнивали с советской «Диснейлендом» для детей.
Однако именно советская система торговли постепенно стала и причиной утраты этого блеска. Магазин был большим, известным и желанным, но он существовал в экономике дефицита. Если нужного товара нет, само здание уже не спасает. Со временем значение «Детского мира» начало снижаться: привычка ехать туда оставалась, но гарантии найти нужную вещь становилось все меньше.
После восстановления независимости Латвии изменилось все: торговля, конкуренция, потребительские привычки, само представление о детских товарах. Появились частные магазины, рынки, позднее — торговые центры нового типа и интернет-магазины. То, что раньше было редкостью, стало доступным в десятках мест. Для «Детского мира» это означало потерю прежней уникальности.
Символическое название осталось, но содержание постепенно менялось. Бывший детский универмаг уже не мог быть единственной «оазисной» точкой для родителей и детей. Когда-то там был дефицит товаров, а теперь дефицитом стали покупатели.
В 2000-е годы территория и здание переживали новую фазу развития. В 2005-2006 годах велись работы, связанные с новым зданием торгового комплекса, включая остекление фасадов, окон, дверей и входных групп.
Так «Детский мир» постепенно перестал быть магазином одного профиля и превратился в обычный городской торговый центр.