Советский "Диснейленд" в центре Риги: как появился и изменился знаменитый "Детский мир"

Для Риги это был не просто еще один магазин. «Детский мир» стал первым в Латвии крупным специализированным магазином, где в одном месте можно было купить товары для детей. В условиях советской торговли, где нужные вещи часто приходилось искать по всему городу, такой формат сам по себе был событием.