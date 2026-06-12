Штраф можно получить даже без злого умысла: о чем часто забывают жители Латвии

Еще одна ситуация, о которой многие забывают, касается домашних животных. Владельцы собак обязаны убирать за своими питомцами в общественных местах. Некоторые считают, что в лесу или парке это правило не действует, однако на тропах и в зонах отдыха обязанность сохраняется. Кроме того, штраф можно получить и за ненадлежащий присмотр за животным, если оно мешает окружающим или представляет опасность.