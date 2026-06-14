Новая смертельная опасность для Европы - за 4 года жара унесла жизни более 200 000 человек

Другие меры направлены на защиту работников. В частности, предлагается вводить дополнительные перерывы или гибкий график работы, чтобы люди могли избегать наиболее жаркого времени суток, а также увеличивать численность персонала в медицинских учреждениях во время волн жары. Клюге подчеркнул, что конечная цель состоит в том, чтобы ни один человек не погибал из-за жары.