Новая смертельная опасность для Европы - за 4 года жара унесла жизни более 200 000 человек
Более 200 тысяч человек умерли в Европе из-за жары всего за четыре года. ВОЗ предупреждает, что смертность продолжит расти, если власти не примут срочные меры для защиты населения от экстремальных температур.
Представляя новые рекомендации ВОЗ по защите населения от чрезмерной жары, региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге подчеркнул, что большинство этих смертей, зарегистрированных в странах Европейского союза и ассоциированных государствах, можно было предотвратить.
Клюге отметил, что миллионы людей физически и психологически страдают от чрезмерной жары, которую он охарактеризовал как «самое прямое и смертоносное проявление климатических изменений».
Хотя индивидуальные меры, такие как пребывание в прохладных местах и достаточное потребление воды, могут существенно снизить риски, Клюге заявил, что для борьбы с тем, что он назвал системным кризисом, необходима «скоординированная, мощная и институциональная реакция».
В новых рекомендациях местные власти призываются признать климатические изменения «прежде всего угрозой безопасности людей» и внедрять планы действий на случай волн жары. Среди рекомендаций — расширение теневых зон в городах, улучшение социальных услуг для помощи пожилым людям, а также обучение учителей и работников сферы ухода распознавать признаки заболеваний, вызванных жарой.
Другие меры направлены на защиту работников. В частности, предлагается вводить дополнительные перерывы или гибкий график работы, чтобы люди могли избегать наиболее жаркого времени суток, а также увеличивать численность персонала в медицинских учреждениях во время волн жары. Клюге подчеркнул, что конечная цель состоит в том, чтобы ни один человек не погибал из-за жары.
Эксперты по климату и здравоохранению предупреждают, что повышение глобальной температуры приводит к более частым, интенсивным и продолжительным волнам жары. Особенно уязвимыми остаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. ВОЗ отмечает, что чрезмерная жара ежегодно становится причиной все большего числа заболеваний и преждевременных смертей, а также наносит экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.