История успеха: семья из Саулкрасты днем работает в офисе, а вечером готовит вкусную продукцию для рынка

Путь к предпринимательству начался около тридцати лет назад. Увлечение Мариса копчением возникло после одной рыбалки, когда он не знал, что делать с большим уловом, и собственноручно изготовил свою первую коптильню. С годами копчение стало неотъемлемым хобби, и было вполне закономерно, что любимое занятие превратилось в бизнес.