История успеха: семья из Саулкрасты днем работает в офисе, а вечером готовит вкусную продукцию для рынка
Пока большинство латвийцев после работы отдыхают, супруги из Саулкрасты начинают вторую смену. Днем они работают в Риге, а по вечерам коптят мясо и готовят выпечку, превратив семейное хобби в успешный бизнес.
По вечерам в семейном предприятии Kūpiņš начинается вторая смена. Марис и Инга днем работают по найму в Риге, а вечерами занимаются домашним производством. Марис коптит мясо, а Инга по рецепту бабушки мужа выпекает различные кондитерские изделия. Оба работают по принципу: сегодня печем и коптим — завтра продаем. Самоуправление Саулкрастского края гордится этой вдохновляющей историей местных домашних производителей и делится ею с общественностью.
Путь к предпринимательству начался около тридцати лет назад. Увлечение Мариса копчением возникло после одной рыбалки, когда он не знал, что делать с большим уловом, и собственноручно изготовил свою первую коптильню. С годами копчение стало неотъемлемым хобби, и было вполне закономерно, что любимое занятие превратилось в бизнес.
Инга после многих лет работы в педагогике поняла, что хочет попробовать в жизни что-то новое. Изучая управление проектами и написание проектов, она получила необходимые знания и уверенность для реализации своих идей. При поддержке местной инициативной группы Jūras Zeme был подготовлен проект. Помещения бывшего хозяйства были переоборудованы, проведены вентиляция, водоснабжение и электропроводка, созданы современные помещения для нужд домашнего производства.
Семья регулярно участвует в ярмарках, где предлагает не только копчености, но и квашеную капусту, морковь по-корейски, пирожки, крендельки, тортики. По пятницам продукцию Kūpiņš можно приобрести на рынке Abras в Саулкрасты, а по субботам — на рынке MārtiņTirgus в Рагане.
Гиргенсоны считают, что конкуренция на рынке — не главное. Гораздо важнее качество продукции, отношение к клиентам и собственный уникальный вкус. В ярмарках они участвуют с мобильной коптильней, позволяя посетителям наблюдать процесс копчения и ощущать настоящий аромат дыма. Это привлекает интересующихся и помогает формировать круг постоянных клиентов.
В семье обязанности четко распределены. Марис отвечает за приготовление и копчение мясной продукции, используя рецепт маринада, который совершенствовал на протяжении многих лет. В свою очередь, Инга занимается кондитерскими изделиями. И в кондитерском деле она отдает предпочтение проверенным рецептам и традиционным ценностям. По мнению Инги, ценность торта определяется не внешним видом, а вкусом.
Как подчеркивают сами владельцы и отмечает самоуправление Саулкрастского края, важную роль в этой истории успеха сыграла также поддержка местных властей и специалистов отрасли. Налаженная инфраструктура, ценные консультации и человеческая отзывчивость стали важной опорой для того, чтобы Kūpiņš мог развиваться и вдохновлять других жителей края воплощать в жизнь свои предпринимательские мечты.