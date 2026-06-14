30 лет неонатологии в Детской больнице: как в Латвии спасают детей весом менее 1,5 кг
В прошлом году в Детской клинической университетской больнице лечились и росли 83 недоношенных новорожденных, чей вес при рождении был меньше полутора килограммов. В последние годы таких детей в больнице ежегодно больше 60.
Как рассказала руководитель Клиники неонатологии Элза Салпутра, возможности врачей за последние десятилетия заметно выросли: сегодня удается спасать все более маленьких детей и не только бороться за их жизнь, но и помогать им в дальнейшем развиваться с максимально возможным качеством жизни, сообщает LSM.lv.
Клиника неонатологии Детской больницы недавно отметила 30-летие. За это время изменилась не только структура помощи, но и сама медицина. Если раньше новорожденные, нуждающиеся в интенсивном наблюдении или лечении, фактически находились под крылом детской интенсивной терапии, то сейчас это отдельная клиника со своими врачами, пациентами и подходом к лечению.
Одно из главных изменений — возможности помощи глубоко недоношенным детям. По словам Салпутры, сейчас помощь можно предлагать даже с 22-й недели беременности. При этом она уточняет: такие случаи крайне сложные, а реальные пациенты на сроке 22 недели в клинике пока не рождались. Самые маленькие дети, с которыми приходилось работать, — это новорожденные с 23 недель и 0 дней. Уже с 24 недель шансы помочь ребенку становятся заметно выше, хотя риски все равно остаются очень большими.
Речь идет о так называемых особенно недоношенных детях — младше 28 недель, а также о детях с особенно низкой массой тела, то есть менее 1500 граммов. Каждый день и каждая неделя внутриутробного развития для них имеют огромное значение. Чем раньше рождается ребенок, тем выше риск осложнений, в том числе для дыхания, мозга, желудочно-кишечного тракта и дальнейшего развития.
Врач подчеркивает, что помощь таким детям начинается не в Детской больнице, потому что там дети не рождаются, а в перинатальных центрах — например, в Рижском роддоме или больнице имени Паула Страдиня. Именно там будущую мать и ребенка готовят к преждевременным родам. Если есть угроза очень ранних родов, женщине могут назначить препараты, которые помогают подготовить легкие ребенка к самостоятельному дыханию, а также снижают риски для мозга и других органов.
Особенно важно, чтобы дети младше 28 недель по возможности рождались в Риге, где есть необходимый уровень помощи. По словам Салпутры, иногда такие дети рождаются и за пределами столицы, но в идеале нужно сделать все, чтобы мать успела попасть в Ригу еще до родов, пока ребенок находится в утробе. Обычно каждый месяц в Детскую больницу из перинатальных центров поступает хотя бы один совсем маленький ребенок — на сроке 23, 24 или 25 недель.
Отдельная тема — сотрудничество с регионами. Врач признает, что в большинстве случаев специалисты на местах умеют распознавать проблемы у новорожденных, однако бывают ситуации, когда помощь Детской больницы стоило бы запрашивать раньше. Если процесс, по мнению клиники, прошел не так, как должен был, врачи проводят разбор случая вместе с направившей больницей и дают рекомендации, как действовать в будущем.
Для региональных специалистов недавно появился и консультативный телефон неонатолога, который работает в дневное время. По нему можно обсудить как срочные, так и более спокойные случаи, чтобы заранее выстроить понятный маршрут пациента. Чаще всего консультации нужны при нарушениях дыхания, инфекциях, проблемах с уровнем сахара, трудностях с кормлением, желтухе, низком весе или подозрении на врожденные аномалии.
В самых тяжелых случаях латвийским врачам помогает Каролинская университетская больница в Швеции. Это сотрудничество длится уже около трех лет. По словам Салпутры, шведские коллеги помогли примерно десяти новорожденным и примерно такому же числу детей постарше. Речь идет о пациентах в критическом состоянии — например, с тяжелыми врожденными проблемами легких, нарушениями кровообращения, врожденными пороками сердца или последствиями тяжелой нехватки кислорода при рождении. В таких случаях специалисты из Швеции могут забрать ребенка, стабилизировать его состояние, провести лечение, а затем вернуть обратно в Латвию.
Салпутра также объясняет, почему недоношенных детей может становиться больше. По ее словам, это во многом связано со здоровьем матерей — инфекциями, хроническими заболеваниями и общим состоянием населения. В мире примерно 10% детей рождаются преждевременно, в Латвии этот показатель составляет около 5-6% и колеблется от года к году.
При этом врач успокаивает будущих родителей: если ребенок рождается всего на две-три недели раньше срока, сегодня он находится в очень надежных руках. Самые большие риски касаются глубоко недоношенных детей — особенно тех, кто появляется на свет на 23-24-й неделе. Но каждая дополнительная неделя беременности значительно улучшает прогноз.
После выписки таких детей не оставляют без наблюдения. В больнице действует follow-up-программа, в рамках которой за развитием детей следят до двух лет. Специалисты оценивают психомоторное развитие и при необходимости подключают физиотерапевта, эрготерапевта, невролога, пульмонолога и других врачей. В эту программу попадают не только недоношенные дети, но и те, кто родился в сложных условиях или имеет риски для неврологического развития.
По словам Салпутры, за последние годы латвийская неонатология приблизилась к европейскому уровню: у врачей стало больше опыта, технологий и возможностей помогать детям, которые еще недавно считались слишком маленькими и хрупкими для выживания.