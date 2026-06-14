30 лет неонатологии в Детской больнице: как в Латвии спасают детей весом менее 1,5 кг

Особенно важно, чтобы дети младше 28 недель по возможности рождались в Риге, где есть необходимый уровень помощи. По словам Салпутры, иногда такие дети рождаются и за пределами столицы, но в идеале нужно сделать все, чтобы мать успела попасть в Ригу еще до родов, пока ребенок находится в утробе. Обычно каждый месяц в Детскую больницу из перинатальных центров поступает хотя бы один совсем маленький ребенок — на сроке 23, 24 или 25 недель.